Paco Jémez extraña el arbitraje mexicano. Paco Jémez, actual timonel del Rayo Vallecano, comparó al arbitraje español con el mexicano. El estratega ibérico resaltó la tolerancia de los nazarenos aztecas a comparación de sus homólogos europeos.

Paco Jémez salió expulsado en su más reciente duelo de Copa del Rey ante el Tarazona, por lo cual no podrá estar en el banquillo el próximo domingo ante Barakaldo en duelo correspondiente a la tercera ronda.

Sin embargo, una cosa fue la tarjeta roja y otra la supuesta mala conducta del español con el juez central, Iosu Galech, situación que terminó por sumarle dos partidos más a la congeladora.

“Acepto mi error, pero no me parece para dos partidos. Él me expulsa porque le digo que saque las tarjetas en lo realmente necesario. Es una pena que árbitros jóvenes tengan la mentalidad de hace 40 o 50 años”, lanzó Jémez.

Paco Jémez extraña el arbitraje mexicano

El timonel español que dirigió en la Liga MX al Cruz Azul, comparó la tolerancia de los silbantes en ambos países y consideró que en España hay poco margen y que en ocasiones los silbantes lo echan sólo porque sí y además si se le ocurre reclamar, le cae un partido más de suspensión.

“A mí en eso me gustaban mucho de los mexicanos. Te cagabas en su padre y ellos, en tu madre. Y se seguía. En España parecen intocables y son una minoría porque nuestros árbitros han mejorado muchísimo”, declaró Paco Jémez.

Jémez dirigió a la Máquina Celeste del Cruz Azul un año entero, del 2016 al 2017 y llevó al equipo a una Liguilla después de varios semestres de no lograrlo.

