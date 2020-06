Paco Jémez desprecia la nueva normalidad de España. Paco Jémez reveló que no está feliz con la “nueva normalidad” que se vive en España tras la pandemia de COVID-19. El ex técnico de Cruz Azul y actual entrenador de Rayo Vallecano detalló que extraña la “anterior normalidad”.

“España es muy futbolera y en las peores situaciones que hemos vivido, no sé por qué razón, todo el mundo esperaba que el futbol fuera el detonante de la nueva normalidad. A mí no me gusta la nueva normalidad, quiero la de antes, que me devuelvan la de antes”, declaró el estratega español en conferencia de prensa desde las instalaciones del equipo.

Pese a que no está de acuerdo con la transición que ha habido en su país por la contingencia sanitaria, Jémez indicó que el retorno del futbol podría brindar una bocanada de aire fresco a todos los aficionados al balompié.

“(El futbol) tiene muchas cosas buenas y ha vuelto a dar un paso adelante en solidaridad y estar cercano. Nos toca empezar a ilusionar y espero que nuestros aficionados rían más que lloren. Es un soplo de aire fresco en mitad de una situación para pasar algo el tiempo”, agregó el director técnico de Rayo Vallecano.

El conjunto del distrito de Vallecas regresará a la actividad al visitar a Cádiz el domingo 14 de junio, en encuentro correspondiente a la jornada 32 de la segunda división de España. Al momento del parón por la crisis sanitaria, la Franja se ubicaba en la onceavo posición con 40 puntos, seis unidades por detrás del último puesto para disputar el repechaje por el ascenso a LaLiga.

