Packers jugará sus primeros partidos de local sin aficionados.

Los Green Bay Packers anunciaron que no van a recibir aficionados en sus primeros dos juegos en casa cuando inicie la temporada de la NFL debido a la pandemia de coronavirus .

“Lambeau Field no será lo mismo sin el enérgico apoyo de nuestros fanáticos en las gradas”. Dijo el presidente y CEO de los Packers, Mark Murphy.

“Sin embargo, dadas las circunstancias extraordinarias de este año y los protocolos adicionales vigentes. Determinamos que era mejor tomar medidas incrementales para comenzar la temporada regular”.

“Estos dos juegos nos permitirán centrar nuestra atención en realizar juegos de manera segura dentro del estadio con todos participantes necesarios. Puede leerse en el comunicado que comparte NFL.com.

Sabiendo que el tiempo es el mejor consejero, esperan poder recibir a los aficionados más adelante en la temporada si es que las condiciones lo permiten.

“Continuaremos consultando con los funcionarios de salud pública y de salud de la comunidad sobre las condiciones de la pandemia en nuestra área”.

“Pedimos a nuestros aficionados que sigan ayudando usando las mascarillas y manteniendo pautas de distanciamiento social”.

Esto significa que será hasta la semana 8 cuando los aficionados, si es que se puede, podrán visitar el estadio el 1 de noviembre, cuando enfrenten a los Minnesota Vikings.

Finalmente. Este no es el primer anuncio que se hace de esta índole, pues los equipos de New York, Giants y Jets publicaron un comunicado en conjunto donde informaban a los aficionados que no podrían recibirlos durante la temporada 2020 debido a los requisitos estatales y locales que se llevan a cabo en medio de la pandemia por COVID-19.

