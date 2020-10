Pachuca Veracruz orgulloso por el debut de Isaías Violante.

El pasado domingo el futbol veracruzano fue testigo de cómo otro jugador nacido en nuestro Estado consiguió su sueño de debutar en la Primera División.

Se trata del delantero Isaías Violante Romero quien lo hizo defendiendo los colores de los Diablos Rojos. Al ingresar de cambio al minuto 86’ por Raúl López en el duelo celebrado en la cancha del estadio de Ciudad Universitario.

De 16 años de edad, este martes cumple 17, Isaías ha logrado cumplir su principal objetivo desde que llegó a la institución mexiquense en el mes de julio del 2018.

Observado por los visores del Toluca en un torneo nacional, Isaías fue invitado a formar parte de las fuerzas básicas del cuadro escarlata. Integrándose de inmediato al equipo Sub 15.

Ahí en su primera temporada fue uno de los futbolistas más destacados del Torneo Apertura 2018. Lo cual le valió para ser llamado a la Selección Mexicana Sub 16 el 22 de marzo del 2019. Combinado con el que disputó varios partidos y giras internacionales.

Por su buen desempeño fue promocionado para jugar en el cuadro Sub 17 desde el Torneo Clausura 2019 a la fecha, cuadro con el que ha disputado 43 partidos y marcado 17 goles. En el Torneo Guardianes 2020 registra 1 gol en 6 partidos.

Desde su llegada al las juveniles del Tricolor Isaías ha tenido seguimiento por parte de la Dirección de Selecciones Nacionales. Actualmente está considerado por el cuerpo técnico nacional para este proceso de cara al Mundial Sub 17 de Perú en el 2021.

El extremo izquierdo “Jarocho” es un futbolista hábil, de buena técnica individual, inteligente y con una muy buena lectura de juego. Algo que fue detectado en su momento por Ricardo Antonio Lavolpe quien fue técnico del Toluca y pudo observarlo en varias ocasiones.

Gracias a esto el 26 de junio del 2019 Isaías Violante extendió su contrato con la institución mexiquense. A la que llegó en el segundo semestre del 2018 al cuadro Sub 17 y desde entonces ha sido un elemento con proyección al primer equipo. Y llamado a debutar en el máximo circuito, algo que finalmente ocurrió apenas este domingo.

Hace dos años antes de partir a Toluca Isaías habló sobre sus metas en el fútbol y todo lo que desea trascender con los Diablos Rojos.

“Para mí llegar a un club profesional es una meta que no cualquiera llega a lograr y gracias a esta oportunidad que tengo. Hoy es la alegría más grande porder estar en una institución como Toluca y con este proceso intentaré llegar a ser un futbolista de la máxima categoría y llegar incluso a ser un seleccionado nacional”.

En aquel momento el “Negrito” como de cariño lo llamaban en Pachuca Veracruz sus compañeros y entrenadores, tenía fijada en su mente que su objetivo era triunfar.

“Mi meta a corto plazo es adaptarme a el profesionalismo, desde ahorita los entrenamiento son duros y exiguentes. Mi objetivo es lograr ganar algo importante con Toluca ya sea la Liga MX, la Sub 15 o el Torneo Internacional Under Armor. Y a largo plazo es llegar a una convocatoria de selección nacional Sub 15”.

La familia su pie de apoyo siempre ha estado en el pensamiento de Isaías, quien desde su marcha agradeció todo el respaldo que recibió desde que empezó a jugar fútbol en categorías infantiles.

“A mi mamá, a mis entrenadores que siempre me apoyaron en todo, también gracias al Centro de Formación Pachuca que me ha enseñado todo futbolísticamente. Y mi mamá que siempre me ha enseñado a respetar a todos y que también me enseñó que si no tenemos un estudio importante no prodrias tener una mente serena para estar en una cancha”. Mencionó en aquella ocasión el canterano Tuzo.

Su camino por el Centro de Formación Pachuca Veracruz lo calificó entonces como fundamental para el gran paso que dio en ese momento y explicó el por qué.

“Una de las más grandes enseñanzas que me dejó ser jugador de Pachuca Veracruz, fue ser siempre profesional. Mantener la disciplina, el respeto y sobretodo tener una meta fuerte en la vida, que no importa el resultado siempre hay que tener la mente fría”.

El debut de Isaías Violante no pasó desapercibido para directivos, entrenadores, compañeros. Así como sus amigos del CEFOR que se mostraron orgullosos al verlo triunfar en el futbol profesional.

