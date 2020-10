Pachuca Veracruz afina detalles para la temporada.Los Tuzos del Centro de Formación Pachuca Veracruz continúan con sus trabajos de pretemporada rumbo a la campaña 2020-2021 en la Liga Nacional Juvenil y el arranque de las ligas locales adheridas al Sector Amateur.

En consecuencia, actualmente los equipos Sub 13, Sub 15 y Sub 17 son los que trabajan con las medidas sanitarias correspondientes y en espera de que se decida si la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional se reanuda o se cancela definitivamente.

Tras varias semanas de competencia la categoría Sub 15 de la filial oficial del Club de Futbol Pachuca de la Liga MX cayó 3-2 con el Atlético Logroñés, en duelo válido por la fase regular del Torneo Fiestas Patrias de la Liga Municipal de Fútbol.

Sin embargo, los dirigidos por Daniel Tomé han logrado clasificarse a las semifinales del torneo a partir de este fin de semana.

Mientras tanto la categoría Sub 17 se encuentra en la etapa de juegos amistosos en este pretemporada.

Por lo tanto, en su último partido el equipo dirigido por Rafael Alejandro Aguilar Sánchez igualó 5-5 con el Club América 5-5.

Los goles del partido fueron de Jahir Pacheco, que marcó un hat trick y doblete de Alan Eduardo Velázquez. Por América anotaron Carlos Uscanga y Oliver Ramírez, ambos en dos ocasiones, así como Daniel Esquivel.

Pachuca Veracruz afina detalles para la temporada.