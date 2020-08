Pachuca reactiva a Víctor Guzmán. Luego de ocho meses inhabilitado por un resultado positivo en un examen de doping, Víctor Guzmán volverá a las canchas. A través de un comunicado, Tuzos de Pachuca anunció que el ‘Pocho’ se reintegrará a la institución y podría ver acción en el presente Apertura 2020.

“A través del presente informamos que nuestro jugador Víctor Guzmán ha quedado habilitado por las autoridades correspondientes, para poder integrarse a nuestra institución a partir del 11 de agosto”, explicó Tuzos en el comunicado.

La entidad hidalguense señaló que Víctor Guzmán será sometido a exámenes médicos para posteriormente ingresar a la etapa de acondicionamiento físico donde buscarán ponerlo a tono para el Apertura 2020.

“Víctor Guzmán es un jugador y una persona importante para nuestra institución y deseamos de corazón pronto retome su nivel futbolístico para bien del club y de la afición”, concluye el comunicado de Tuzos.

En enero del presente año, Guzmán fue el fichaje bomba de las Chivas. Cuando parecía haría su debut con el Rebaño Sagrado, la ‘bomba’ le explotó en la cara al propio jugador. El ‘Pocho’ fue castigado por FIFA tras dar positivo en una prueba de antidoping cuando militaba en Tuzos del Pachuca.

La sustancia que ocasionó el castigo habría sido un supuesto alcaloide, un adictivo y tóxico, derivado de las hojas de coca, de efectos narcóticos y euforizantes, que se utilizan en medicina como anestésico y vasoconstrictor.

El Rebaño Sagrado tuvo que regresar al ‘Pocho’ a Pachuca aprovechando que la millonaria negociación no se había completado. El jugador pasó a la ‘congeladora’ y para su buena fortuna, no se perdió de muchos partidos debido a la irrupción del COVID-19.

En julio pasado, Ricardo Peláez, directivo de Chivas, aseguró que el ‘Pocho’ no iba a formar parte del equipo para este torneo. Sin embargo, no le cerró la puerta a una nueva futura negociación por sus servicios.

“No, no va a regresar en este mercado de verano. No depende de nosotros. Estaba en Chivas, pero regresó a Pachuca y está cumpliendo un castigo que le impuso la FIFA. Eso no quiere decir que tenga las puertas cerradas, pero es imposible que llegue en este mercado de verano porque todavía no le levantan la sanción”, señaló Peláez.

