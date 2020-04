Pachuca optó por comprar a Tecos en lugar de la ficha de Damm. Como si fuera promoción del super mercado, Pachuca prefirió comprar a los Tecos de la UAG que fichar únicamente a Jürgen Damm. ¿La razón? Salía más barato adquirir la franquicia que la ficha del atacante veracruzano.

En entrevista con ESPN, el propio Jürgen Damm confesó que los Tuzos estaban muy interesados en sus servicios en 2013. Sin embargo, la familia Leaño, dueña de la carta del veracruzano, pedía mucho dinero por su talento.

“Pachuca es hoy en día el equipo que mejores jugadores jóvenes está sacando, pero yo en ese momento tenía muchas dudas porque en Tecos jugué muy bien, había muchos equipos que se van contactando con un representante, estaba el caso de Chivas, León, Querétaro, había como cuatro o cinco equipos que me habían marcado personalmente” inicia el relato de Damm. “De Morelia me llamó Heriberto Ramón Morales y querían que me fuera para allá, y estaba lo de Pachuca, pasaron como dos o tres semanas y me hablaron, me dijeron ‘oye Pachuca va a comprar a Tecos nada más para poder tener tu carta’ porque los Leaño, que eran los dueños del equipo, estaban vendiendo mi carta más cara de lo que estaban vendiendo la franquicia”, abundó.

El atacante veracruzano de 27 años reveló que Pachuca adquirió a los Tecos con la condición de que su ficha estuviera incluida en la venta.

“(Me dijeron) Grupo Pachuca va a comprar a Tecos, que después se convirtió en Mineros de Zacatecas, con la condición de que tú estés incluido en la compra, entonces prácticamente están comprando al equipo por ti”, apuntó Damm quien reconoció que entre sus planes no estaba jugar con los Tuzos. “Es que mi intención no es ir para allá, hay otros equipos”, continuó Damm, aunque hubo alguien que lo convenció, añadió Damm. “Me dicen cómo crees, ahí tratan muy bien a los jóvenes, tienen un complejo muy bonito, les dan mucha oportunidad, si te vas a un equipo con muchos extranjeros y no te dan tanta oportunidad te puedes estancar y así estuvo, esa vez negoció conmigo el director deportivo de Tecos, que era Carlos Briones, después hablé con Efraín Flores que tenía que ver con Grupo Pachuca, me negociaron y me fui a Pachuca, que fue la mejor decisión de mi vida”, externó el hoy jugador de Tigres.

En Pachuca, Damm compartió vestidor con una camada de talentosos mexicanos como Hirving Lozano, Rodolfo Pizarro o Erick Gutiérrez.

“Llegué y me encontré con ‘Chucky’, con (Rodolfo) Pizarro, con ‘Guti’, con Dieter (Villalpando), con (Miguel Herrera) Equihua, una camada de jóvenes muy buenas y me encantó porque la ciudad es muy tranquila, a mí no me gusta andar de antro, salir por las noches, es una ciudad en la que puedes concentrarte principalmente en el futbol. Fue mi mejor etapa como futbolista, tuve ofertas para ir a Inglaterra, a Alemania y bueno desenvolví mi mejor futbol ahí”, sentenció Damm.

