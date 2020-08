Pacers vence a Philadelphia en duelazo de Warren y Embid.

La maravillosa actuación de Joel Embid, con sus 41 puntos, 21 rebotes y cuatro asistencias, no fue suficiente para que los 76ers evitaran la derrota frente a Indiana 127-121 en un duelo espectacular que puso a Pacers con 40 victorias y 27 derrotas en la NBA. El duelazo con Warren fue de proporciones épicas.

El show corrió a cargo de TJ Warren y Embid, quienes pelearon palmo a palo en puntos para buscar el triunfo de su equipo. Warren contabilizó 53 puntos, cuatro rebotes y tres asistencia, con un juego menos completo que Joel, pero más efectivo en el marcador.

