Pablo Guede rompe el silencio sobre la mudanza de Morelia. Hace un par de semanas, Morelia anunció la salida de Pablo Guede de la dirección técnica del equipo, en medio de los crecientes rumores sobre el cambio de sede del club. Sobre la inminente salida de los Monarcas, Guede aseguró que hay que apoyar la mudanza del equipo a Mazatlán, sin embargo, expresó que será un proceso “doloroso” para la afición michoacana.

“Nos vamos a quedar en Morelia, tranquilo sin salir a ningún lado, mi familia está muy agusto y sería un error partir” Pablo Guede pic.twitter.com/KJuMXuiS7M — LocuraMonarca (@LokuraMonarca) June 1, 2020

“En el fútbol mundial puede pasar cualquier cosa. Si me preguntas por la afición de Morelia, para mí fue una de las cosas más agradables que me pasaron en el mundo del fútbol, por lo que nos apoyó por el proceso que yo estuve. Que es doloroso, por supuesto, pero hay que apoyarlo, si sucede (la mudanza)”, expresó Pablo Guede en plática con Fox Sports.

Pablo Guede: " Yo me quiero quedar acá, en Morelia estamos muy tranquilos mi familia y yo". 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/tBLNBaxPG2 — Chef Guevara (@SSibarita) June 1, 2020

Asimismo, el argentino dio a conocer los motivos por los cuales no siguió con la institución. El director técnico informó que no estuvo de acuerdo con unas cláusulas en el contrato de renovación que presentó la directiva de Morelia, por lo que decidió no continuar con las negociaciones.

“Fue muy claro el tema. Habíamos llegado a un tema económico, pero hubo cláusulas que no estuvimos de acuerdo, tanto ellos como yo y decidimos no renovar. Para agradecer el trato que me dieron, fue claro el tema sin ningún tipo de problema… decidimos no renovar y que cada uno siga por su lado de la mejor manera posible”, añadió.

Pablo Guede: “El apoyo de la afición de #Monarcas es de las cosas más lindas que me han pasado en mi carrera como entrenador”#Morelia pic.twitter.com/8XEsZtUQ9c — Fran Gonzalez (@franglez11) June 1, 2020

Pablo Guede llegó a los Monarcas en el Apertura 2019 y, tras ganar 21 de los 32 puntos que disputó en ese certamen, logró calificar a la liguilla a los Purépechas. En Clausura 2020, Morelia sumaba 14 unidades y peleaba por un puesto en la fiesta grande.

