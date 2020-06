Pablo Guede elogia el nivel del futbol mexicano. Pese a no renovar su contrato con Monarcas Morelia, Pablo Guede espera encontrar un nuevo equipo en la Liga MX. Para el timonel pampero, la competencia azteca tiene un gran nivel y consideró que está por encima de los campeonatos chilenos y argentinos.

“Lo dije un par de veces, me encontré con un futbol brillante, me gustó mucho el futbol mexicano, la competitividad que tiene para mí es muy buena y me encantaría si se da la posibilidad de poder seguir en el futbol mexicano”, comentó Guede en charla con Fox Sports.

Guede llegó a México en agosto del 2019. En poco más de siete meses, el argentino quedó maravillado con el nivel de la Liga MX.

“Yo creo que es una liga muy competitiva, es dependiendo con quien lo compares, si me dices que, con chile y Argentina, en este momento está por encima, el campeonato mexicano tiene muchos atractivos, no por tener dinero vas a salir campeón de punta a punta, la Liguilla le da otro matiz y el aspecto geográfico también es muy importante, con los grandes jugadores y entrenadores que tienen, la hace muy competitiva”, abundó el ex estratega de Monarcas Morelia.

Vínculo roto

De momento, Monarcas Morelia vive un episodio oscuro en su historia al ‘mudarse’ a Mazatlán, Sinaloa. Tras el anuncio oficial de la cancelación del Clausura 2020, Guede decidió no renovar su vínculo con el conjunto purépecha. Dicha decisión no se trató por un tema económico como se especuló.

“La verdad fue muy claro el tema, habíamos llegado a un acuerdo económico, no fue por tema económico de diferencias salarial y eso, pero hubo algunas cláusulas que no estuvimos de acuerdo tanto ellos como yo y decidimos no renovar”, apuntó Guede.

Mudanza a Mazatlán

Acerca de la posible mudanza del club purépecha a Mazatlán, Guede no quiso externar su opinión puesto que el anuncio aún no se hace oficial.

“Es un tema que todavía no se sabe, es una incertidumbre, no hay nada confirmado y a mí muchas veces, cuando las cosas no están confirmadas no me gusta hablar porque puedes quedar mal, entonces cuando se confirme, nos dijeron que había una posibilidad, pasó una semana y no pasó nada, hay que esperar”, compartió el pampero.

Ascenso y descenso

Sobre la polémica decisión de quitar el ascenso y descenso en el balompié mexicano, Guede se mostró sorprendido por la determinación.

“Son dos temas que no sé si me habrán escuchado hablar alguna vez. Primero, no me gusta opinar de algo que no sé, no tengo idea de por qué sacaron el descenso, para opinar de un tema así que es delicado, habría que saber al 100% por qué toman esa decisión y yo no lo sé”, añadió Pablo Guede.

Jugador mexicano

Acerca de la disposición del jugador mexicano, Guede quedó maravillado con el nivel del futbolista azteca.

“Yo te puedo hablar por los que tuve y me encontré con un jugador totalmente dispuesto a hacer lo que uno le pida. Te voy a dar un ejemplo, el Quick, gran jugador, será capaz de correr y cuando le dije: para jugar conmigo tienes que hacer esto, lo hizo tranquilamente. Esa disposición del jugador mexicano para hacer el trabajo es impresionante”, sentenció Guede.

Pablo Guede elogia el nivel del futbol mexicano

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.