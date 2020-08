Pablo Guede destaca que Xolos se sacó el miedo a ganar.

El director técnico de Tijuana, Pablo Guede resaltó la victoria ante la Franja y prioriza obtener tres puntos vitales catalogándolo como “quitarse el miedo a ganar” y asegura sentirse contento con el resultado.

“Lo más importante es el triunfo, no es fácil jugar contra Puebla, es de los mejores equipos como visitante, tienen un trabajo muy bueno, saben a lo que juegan, pero nosotros dimos un paso más de lo que veníamos haciendo, me quedo contento, lo más importante es que nos sacamos el miedo a ganar, eso es lo peor que te puede pasar en el futbol. Sufrimos por momentos, perdimos el control de la pelota, pero también hicimos un montón de cosas buenas para ganar”, admitió el estratega.

Por otra parte, demuestra ser autocrítico y garantiza que nunca espera quedar satisfecho en su totalidad, ya que no se debe conformar y piensa en resaltar las virtudes de sus futbolistas y del equipo en conjunto.

“El día que me guste todo mi equipo dejaré de crecer, uno no se tiene que conformar nunca y menos con los triunfos, es la manera de crecer. Seguro hubo un montón de cosas que no me gustaron. El ser humano trata de mejorar mucho en los errores y se olvida de fortalecer las virtudes que uno tiene, estamos tratando de fortalecer las virtudes, sin olvidarnos de los errores”, recalcó Pablo.

Asimismo, sobre la llegada de un posible refuerzo reveló que no está claro el panorama, pero van a evaluar en la directiva la situación actual, sondearán algunos refuerzos y se tomará la decisión final. Pero afirmó con certeza que el proyecto lo “ilusiona”.

“Lo dejo en manos de la gente del club (sobre un nuevo refuerzo), hablamos constantemente y tomaremos la decisión en conjunto si lo vemos necesario. Estamos analizando, pero no sabemos, si decimos que sí o no te mentiría, tenemos estos días para seguir hablando. Yo estoy muy contento con el trabajo de todos en el club, desde el masajista, médicos, utileros, el proyecto es muy ilusionante”, comentó el técnico.

En tanto a los futbolistas jóvenes manifestó que les brindará oportunidad de jugar. Pues considera que tiene un plantel con talento y capacidad. Pero la única manera de explotar su nivel es jugando.

“Hay chicos de la casa que están jugando, somos un equipo muy muy joven, una media de 25 años. Es un proceso que tienen que equivocarse. Pero son muy buenos, por el periodo que estamos y la experiencia, el balance de lo que queremos es positivo. No por el triunfo, pero los chicos están creciendo a pasos agigantadaos”.

“Es un mix, tenemos jugadores jóvenes en todas las posiciones, donde lógicamente para que obtengan el crecimiento tienen que jugar. Dicen que no tienen experiencia pero no habían jugado nunca en Primera División, es un proceso”. Estamos confiados y muy seguros de a dónde queremos llegar, el club apostó por nosotros para esto. En el análisis de estas seis jornadas con los jóvenes que han jugado y cómo han jugado, el crecimiento es óptimo”, resaltó el estratega.

Finalmente, Pablo Guede admitió que adaptar un equipo a cinco cambios durante el juego es complicado y debe asimillar los tiempos para ejecutarlo.

“Buscamos seguir con la regla de los tres cambios, cuando hice los cinco cambios deshice al equipo. Muchos cambios perjudican al equipo, hay que saber leer de otra manera lo que antes era más fácil, leer el partido”, finalizó.

