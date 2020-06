Pablo Guede confirma fichaje de Jonathan Orozco con Tijuana. Los Xolos de Tijuana encontraron a su portero para el Apertura 2020. Tras intentar fichar a Alfredo Talavera, la directiva fronteriza cerró la contratación Jonathan Orozco, quien en los últimos años ha defendido la cabaña de Santos. Asimismo, Pablo Guede, entrenador de los tijuanenses, confirmó el regreso de Ariel Nahuelpán y Erick Castillo, quienes estaban a préstamo en Querétaro.

⚽️: El entrenador de Xolos, Pablo Guede confirmó la transferencia del portero Jonathan Orozco al equipo de Tijuana: "El sábado llegó Erick Castillo y hay que hacerle los análisis, no sé puede meter, no sé cuándo llega Orozco, Nahuelpán no sé cuándo viene, no sé lo que…(1/2) pic.twitter.com/OZZuKIyDhb — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) June 22, 2020

Este sábado llegó Erick Castillo y hay que hacerle los análisis, no sé puede meter, no sé cuándo llega (Jonathan) Orozco, (Ariel) Nahuelpán no sé cuándo viene, no sé lo que hicieron en su casa, esa es mi gran preocupación en este momento”, declaró el técnico de los Perros.

🗣 ¡GUEDE OFICIALIZA A ERYC, ARIEL Y JONA! En @UpalabraMX, nuestro estratega confirmó que esta semana llegan a Tijuana: Eryc Castillo, Ariel Nahuelpán y Jonathan Orozco. Realizarán exámenes médicos y se incorporarán al plantel. ¡Vaya trabuco se está formando! 🔥 pic.twitter.com/Dba5bGvtFr — Zona Xoloitzcuintle (@ZonaXolos) June 22, 2020

Sobre los jugadores que han llegado a Tijuana y el plantel que ha armado el conjunto bajacaliforniano, Pablo Guede indicó que se encuentra ilusionado por la calidad de sus futbolistas y aseguró que su plantilla cuenta con variantes para encarar el próximo torneo.

“Lo que más me gusta de todo son las variantes que tenemos en todas las posiciones; estoy muy ilusionado. Desde el comienzo tuvimos una charla amena con la directiva, y coincidimos en lo que queríamos (jugadores)”, añadió.

De Torreón pa’ Tijuana Jonathan Orozco tendrá su tercer equipo en la #LigaMx va estar perro en el arco con Xolos pic.twitter.com/2TKNlVgM6A — Javi Alonso (@javialonsordz) June 22, 2020

Los Xolos cerraron los fichajes de más de 10 jugadores que pertenecieron el torneo pasado a los Gallos Blancos de Querétaro. Además, amarraron el traspaso del atacante ecuatoriano José Angulo. La semana pasada, el conjunto fronterizo nombró a Pablo Guede como su nuevo director técnico y ocupará el puesto que dejó vacante Gustavo Quintero, que apenas dirigió 10 partidos en el futbol mexicano.

