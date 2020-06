Pablo Barrera deseaba retirarse en Pumas. Pablo Barrera finalizó su segunda etapa como jugador de Pumas al ser fichado con Atlético San Luis, sin embargo, su salida se dio contra su deseo de continuar en club. En entrevista con el diario ‘Récord’ el exseleccionado mexicano reveló que deseaba permanecer en el conjunto Universitario y hasta propuso rebajarse el sueldo a la mitad.

¡YA TIENE EQUIPO!🔴 Pablo Barrera será nuevo jugador del Atlético San Luis. Uno de los jugadores con más asistencias en los últimos torneos Vía – Paulina Benavente pic.twitter.com/siDLOGk0c1 — Analistas (@_Analistas) June 19, 2020

“Le dije a Chucho (Jesús Ramírez) que por el dinero no había problema. Les hice la propuesta de bajarme el 50 por ciento de mi sueldo, que no había problema por eso. Sólo pedí dos años y un tercero a jugármela a minutos porque quería estar en Pumas y retirarme en Pumas”, expresó Barrera en plática con el medio antes señalado.

"Yo quería retirarme en Pumas. Me dolió que el club no hiciera un esfuerzo". 🗣 Pablo Barrera y sus CONTUNDENTES declaraciones a su salida de Pumas 🐾👇https://t.co/mtPr58esLx — Futbol Picante (@futpicante) June 20, 2020

Asimismo, el volante por derecha reveló que una semana antes de que concluyera su contrato con los Felinos fue contactado por Jesús Ramírez. Esto provocó la molestia de Pablo, quien decidió no negociar una extensión y quedó en libertad de fichar con otra escuadra.

Pablo Barrera deseaba retirarse en Pumas, revela cómo se dio su salida del club

“Me desilusionó porque me marcaron una semana antes de que acabara mi contrato y ciertas cosas, como me que decían que casi, casi me hacían un favor con renovarme y no era así. Fueron cosas que hicieron que yo perdiera la ilusión de seguir en Pumas, me desilusionó que a una semana de que acabara el contrato, me hablara Chucho para lo de la renovación”, agregó.

Pablo Barrera confesó que estaba dispuesto a reducir su sueldo con tal de seguir en Pumas 😱😱https://t.co/tlokpG0SOZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 20, 2020

Pablo Barrera debutó con Pumas en el Apertura 2005 y tras un paso por West Ham United, Real Zaragoza, Cruz Azul y Monterrey, el ‘Dinamita’ retornó en el 2016 al conjunto que se formó desde niño.

