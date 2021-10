Pablo Aguilar insinúa que podría dejar Cruz Azul el próximo verano. Pablo Aguilar dejó entrever que podría salir de Cruz Azul el próximo verano. En conferencia de prensa, el zaguero paraguayo no quiso abordar mucho sobre su futuro y señaló que su contrato con la Máquina finaliza en junio de 2022.

“Termina mi contrato en junio y no se sabe, uno puede decir algo en lo personal, pero no sabemos que viene del otro lado también, entonces yo prefiero ya no tocar ese tema, hasta ahí, en diciembre ya veré, por supuesto que está la posibilidad de que si decido irme lo hablaré con la directiva y con el cuerpo técnico y vendrá lo mejor. Pero estoy tranquilo con eso, siempre me gusta ir de frente, yo creo que las cosas son mucho mejores así”, declaró.

Asimismo, mencionó que desearía regresar al balompié de Paraguay, en donde podría retirarse, para que sus padres lo puedan ver jugar una vez más en persona. “La idea es ir a disfrutar un poquito más porque tengo ese sueño, me dan ganas de sacar lágrimas, de que mi mamá y mi papá me sigan viendo… es un sueño que tengo, es difícil aquí muchas veces que mi familia me disfrute y más bien voy a eso”, añadió.

Finalmente, Aguilar se dio tiempo para hablar sobre el partido de este fin de semana ante América, su exequipo, y aseguró que al tratarse de un clásico, los jugadores Cementeros llegarán con un gran ánimo.

“Siempre la motivación es mucho más, no demeritando a otros rivales ni mucho menos, pero sea el ‘Clásico’ que sea, no solamente porque es América, sea el ‘Clásico’ que sea cuando se enfrentan dos equipos grandes siempre la motivación está al tope, la gente misma te lo demuestra, en la calle te lo demuestra, en las concentraciones te lo demuestra y por supuesto que la motivación siempre va a estar”, concluyó.

