Pablo Aguilar habla sobre su posible renovación con Cruz Azul. Pablo Aguilar logró sobreponerse a una ruptura de ligamentos de rodilla para regresar a las canchas y formar parte de una temporada histórica para Cruz Azul. A pesar de que poco a poco recobró su nivel, el defensor paraguayo aún no cuenta con una oferta para continuar en la Máquina.

'Si viene una oferta aquí, la tomaré'; Pablo Aguilar sobre renovación con Cruz Azul https://t.co/rVnh7LXVOL pic.twitter.com/2sFPdi5XrP — MedioTiempo (@mediotiempo) May 3, 2021

“Si me ofrecen algo aquí lo tomaré de mejor manera. Quiero aclararlo porque me han dejado mal a mí. Ha habido periodistas que han dicho que me han ofrecido cosas y no son ciertas, estoy dispuesto a escuchar lo que haya y analizarlo con la familia, sea aquí o en otra parte”, declaró el zaguero en conferencia de prensa.

#CruzAzul 🚂



Pablo Aguilar habló sobre su futuro y dijo que por ahora no ha recibido una oferta de renovación de la directiva de Cruz Azul.



Los detalles 👇🏼https://t.co/OzvXiAoEx4 — León Lecanda (@Leonlec) May 3, 2021

Pese a su edad (34 años), Aguilar reiteró que aún no piensa en el retiro, empero, detalló que cuando decida colgar los botines lo hará en su natal Paraguay, aunque reiteró que aún cuenta con ganas y talento para continuar en el futbol.

“Yo (quiero) seguir, me siento todavía capaz de seguir jugando, me gustaría jugar todavía, han jugado mucho con eso. Yo sí dije que me gustaría retirarme en Paraguay pero no pienso retirarme todavía, me queda carrera”, añadió.

¡QUE CONTINÚEN TODOS!



Así respondió Juan Reynoso al ser cuestionado sobre la renovación de Pablo Aguilar con Cruz Azul:



“Yo le renovaría a todos, porque todos son factor de lo que hoy estamos viviendo. Pablo es un líder natural, un ganador”#CentralFOX pic.twitter.com/Hg2ozlZSqF — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) April 28, 2021

Finalmente, el guaraní develó que atraviesa un buen momento en lo personal y señaló el paso de Cruz Azul, que obtuvo el liderato del Guard1anes 2021. “Voy bien gracias a Dios, el equipo está bien, motivado, conseguimos el pase a la Liguilla fechas atrás que era el primer objetivo, se pudo lograr, ahora pensar en lo que va a venir”, finalizó el defensor.

