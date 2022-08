Otra victoria azulcrema porque el agua moja.

Emociones Compartidas. Por Carlos LÓPEZ GUTIÉRREZ DE VELASCO.

Se acerca el llamado Clásico Joven y, sin que estuvieran tan marcadas a principio de torneo, los dos equipos involucrados presentan caras muy diferentes.

Parece que, después de un difícil arranque de torneo, Fernando Ortiz ha encontrado una versión mucho más competitiva del América, como la que manejaba cuando recién llegó, en las últimas jornadas; todo empezó con la victoria ante Juárez en el Azteca y se reafirmó con aquella aplastante exhibición contra Pumas en Ciudad Universitaria. El trabajo se nota y, finalmente, Jonathan Rodríguez va regresando a lo que alguna vez le vimos hace un par de años. Además, Henry Martín, quizá producto de la cercanía del mundial y con muchas ganas de meterse en lista, está intratable; desde que se apareció frente a los grandes europeos no deja de anotar.

Cruz Azul vive un presente muy diferente, es preocupante lo poco que necesita su defensa para desestabilizarse y las carencias que tiene en el sector ofensivo; con Santiago se disfrazaba, pero tras su partida a Rotterdam, el equipo se quedó sin referente en dicha área. Poco a poco, La Máquina está reviviendo una versión bastante similar a lo que vimos en la famosa ‘Era Boing’, cuando, entre 2015 y 2017, los de La Noria acumularon seis torneos sin clasificar a la fase de eliminación por el campeonato.

La situación para los de azul no podría ser más incómoda, enfrentar al Club América de México, odiado rival y pesadilla vigente, para intentar romper una mala racha en su peor momento futbolístico en los últimos años tiene que interpretarse como una tarea complicada. Si bien su gestión no ha rendido por nota, más allá de aquella Supercopa de la Liga MX a inicio de temporada, Diego Aguirre tendrá una oportunidad de dar vuelta al torneo express que no se ha planeado bien hasta el momento o, por el contrario, provocará un mayor disgusto en la afición que ya no lo quiere como líder del barco.

Para Las Águilas no podría ser mejor, en un certamen con el Toluca de Ambriz, los Rayados de Vucetich o los Tigres de Herrera, equipos excelentemente armados, como grandes favoritos, tras tres victorias consecutivas, pueden meterse a la conversación si vencen a un Cruz Azul diezmado, apagado y agotado. No deja de ser un partido con mucha historia y el ímpetu que generaría es justo lo que necesitan para estar completamente encaminados.

Lo más probable es que así sea, porque el agua moja. Y a un América enrachado, no le gana nadie.

Sígueme en Twitter: @carloslgtzdev.

