Oswaldo Sánchez llama mentiroso a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco ha asegurado en diversas ocasiones que se perdió la Copa del Mundo de 2006 por decisión de sus compañeros de la Selección Mexicana, señalando específicamente al exportero Oswaldo Sánchez. Ante las constantes acusaciones del ahora gobernador de Morelos, San Oswaldo por fin dio su versión de los hechos.

Quien no quiso que Cuauhtémoc Blanco fuera al mundial, fue Lavolpe: Oswaldo Sánchez. — YAIR RODRIGUEZ (@YAIRRODRIGUES3) August 4, 2021

El otrora guardameta de Chivas llamó mentiroso a Blanco Bravo y afirmó que la decisión de dejar fuera al ídolo de Tepito de la convocatoria mundialista fue enteramente de Ricardo La Volpe.

No había ningún grupo 🗣



Oswaldo Sánchez aseguró que la no convocatoria de Cuauhtémoc Blanco en 2006, fue decisión del técnico 👇🏻 pic.twitter.com/ki2yUk3fsY — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 4, 2021

“A final de cuentas el que termina tomando las decisiones es el entrenador. Cuauhtémoc no se llevaba bien con Ricardo [La Volpe], no había estado en el proceso y encima el equipo calificó caminando. Cuauhtémoc dijo ‘Es que no me quisieron llevar’, a ver, no eches mentiras, el que no te quiso llevar fue La Volpe”, declaró Sánchez con el youtuber Escorpión Dorado.

¡PUM! ⚽💣💥



Oswaldo Sánchez habló de la no convocatoria de Cuauhtémoc Blanco para el Mundial de Alemania 2006 🇲🇽😱 https://t.co/Tl8nNxr1sX — AS México (@ASMexico) August 4, 2021

Aunque rechazó que él, junto a Pavel Pardo, Rafael Márquez y Jared Borgetti, tomó la decisión de pedir que no fuera convocado Cuauh, reveló que sí se discutió en el grupo si era necesario contar con su presencia en la lista final para Alemania 2006.

Oswaldo Sánchez llama mentiroso a Cuauhtémoc Blanco por culparlo por su ausencia del Mundial de 2006

“Se hizo consenso y la respuesta fue que en ese grupo no entraba porque simple y sencillamente estaba Sinha que era la misma posición y te ayudaba más en la recuperación de la pelota”, añadió durante la plática.

En ese lío de lavaderos entre Cuauhtémoc Blanco y Oswaldo Sánchez, y en medio Lavolpe, lo que dice el ex guardameta mexicano difícil de probar; pero señalar que Sinha aportaba más que el Cuau, sólo se puede tomar como una broma.

El mejor no estuvo en Alemania 2006 — Eduardo Trelles (@eduardotrelles) August 4, 2021

Finalmente, Oswaldo Sánchez recordó todos los momentos tensos que protagonizaron Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe, los cuales pasaron factura al ídolo de América.

Polémica en México🔥: Oswaldo Sánchez pone en su sitio a Cuauhtémoc Blanco y le responde por su ausencia en el Mundial de 2006. ''Él dijo que no lo quisieron llevar. No eches mentiras, papá. Le hiciste pipí en la cara un día…''.🔥 https://t.co/atjK1GBY6N — Diario Diez (@DiarioDiezHn) August 4, 2021

“Te llevabas mal con él, le hiciste pipí en la cara un día en un América – Chivas, creo que ha habido muchas malas informaciones en ese tema. No eches mentiras papá. No es para polemizar, él lo sabe bien, esto venía de tiempo atrás. La decisión la tomó el técnico, que era La Volpe con quien se peleaba todos los días. ¿Así cómo?, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen