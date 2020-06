“Osorio se dio un balazo en el pie”: Ex técnico de Tiburones Rojos. Para Sergio Bueno, ex técnico de los Tiburones Rojos, las palabras de Juan Carlos Osorio sobre sus pupilos en Rusia 2018 fueron ‘desafortunadas’.

El veterano timonel mexicano habló para ‘Latinus’ y aseguró que Juan Carlos Osorio se dio ‘un balazo en el pie’ con sus declaraciones.

Para el timonel del Tiburón en 2010, Osorio pudo ‘marcar un golazo’ y hablar sobre los obstáculos que superó la Selección Mexicana bajo su mando, pero al final, el cafetalero se metió un ‘autogolazo’.

“Si él denuncia esta parte emocional de su plantel, a mí me hubiera gustado que mejor hablara de un mal pasado pero que dijera yo me sobrepuse a la situación, vencimos miedos, dimos lo mejor, yo lo encuentro desafortunado”, sentenció Bueno.

Tal parece que las críticas removieron los sentimientos de Osorio quien por fin reconoció su responsabilidad por no llegar al famoso ‘quinto partido’. A través de una videoconferencia ofrecida a entrenadores de una escuela en Argentina, el colombiano habló sobre su experiencia como timonel del Tri.

“Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos 7 puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar. Tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza”, expuso Juan Carlos Osorio.