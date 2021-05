Osorio regresa al banquillo y será con América de Cali.

En Colombia reportan acuerdo y el extécnico del Tri declaró que quiere la Copa Libertadores.

El extécnico de la selección mexicana en Rusia 2018, Juan Carlos Osorio, volverá a dirigir tras una intempestiva salida de Atlético Nacional por malos resultados, y será con América de Cali, según reportan en Colombia. El entrenador confirmó la noticia al periodista Jaime Dinas.

“Quiero quedarme en Colombia y me gustaría dirigir en Cali, una ciudad en la que no he trabajado”. Dijo en la charla con el reportero colombiano, que de inmediato fue retomada en varios medios de comunicación.

Ya enfocado en lo que puede ser su nuevo destino, Osorio señaló que quiere lograr algo nunca antes visto en los Diablos Rojos y es levantar la Copa Libertadores, pues perdieron las cuatro finales disputadas.

“Quiero lograr el título de la Copa Libertadores con América ya que con Nacional inicié ese camino y luego Reinaldo Rueda terminó con la obtención de esa Copa”.

Para aceptar la oferta del presidente Tulio Gómez, Juan Carlos Osorio quiere mantener a los mejores jugadores de la plantilla. Pues la afrenta no es fácil y su proyecto debe estar respaldado.

“He estudiado detalladamente la plantilla y me preocupa quienes van a salir. Quiero contar con Sánchez, Vergara y Yesus para tener un equipo con atacantes competitivos”.

Finalmente el dirigente de América comentó en entrevista con ESPN que Osorio quiere dirigir al equipo. Pero sabe que debe invertir en un plantel competitivo para que un técnico de talla internacional como él acepte tomar el timón.

