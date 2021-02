Óscar Valdez sueña ser de los grandes de la historia.

Habló sobre sus metas y planes a largo plazo en el boxeo.

El boxeador mexicano Óscar Valdez reveló que su aspiración es ser reconocido como uno de los grandes pugilistas en la historia de México, a la altura de Julio César Chávez o Marco Barrera, entre otros.

“En todas las peleas tengo un gran compromiso: simplemente ganar. Porque algún día quiero llegar a ser reconocido como uno de los mejores boxeadores de la historia. Es algo muy a largo plazo porque es muy difícil, llegar a estar cerca de mis ídolos”. Dijo Valdez en entrevista exclusiva con Iñaky Arzate de TUDN.

“Me faltan muchas peleas grandes, pero me gustaría llegar a lo que hicieron ellos como Érik Morales, Marco Barrera, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, el ‘Finito’ López. Todos ellos brincaron divisiones y se coronaron, entonces esta es mi oportunidad para acercarme un poco a mi sueño a largo plazo”, agregó.

Con miras al combate que sostendrá con Miguel Berchelt, el sonorense de 30 años se dijo ‘inspirado’ y motivado por un enfrentamiento con el que sueña desde sus primeros pasos en el box:

“Ando muy motivado, desde niño esperaba esta oportunidad y me gustaría inspirar a jóvenes atletas, peleadores de la misma manera que ellos me inspiraron a mí. Tengo un gran compromiso este 20 de febrero para brindarles un gran espectáculo y llevarme ese cinturón a mi casa”.

“Sin duda, me siento más seguro en 130 libras y me quedaré un rato. No tiene caso subir a 135 libras, estoy muy chiquito ahorita en cuanto a masa muscular. Además no he hecho nada en 130 todavía, falta por demostrar este sábado ante Berchelt y, si todo sale bien, tratar de defender el título en varias ocasiones hasta dejar en claro que somos el mejor de la división”, destacó Valdez.

Valdez aseguró que lo principal será afianzarse en su categoría para después dar el salto a divisiones mayores y aprovechar las oportunidades que se le presenten de aquí al final de su carrera:

“Después de eso buscaré otra división, sean dos o tres años, lo que mi cuerpo me permita. La carrera en el boxeo es corta y ahorita tenemos que aprovechar el tiempo al máximo”, sentenció.

