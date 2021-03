Óscar Valdez ayudará a los boxeadores amateurs en Sonora. Óscar Valdez consiguió una de las grandes sorpresas del 2021, y el nocaut del año, al vencer contundentemente a Miguel Berchelt hace algunas semanas para despojarlo de sus títulos mundiales. A pesar de estar en lo más alto de su carrera, el boxeador sonorense no olvida sus orígenes.

Entregan en comodato un espacio del Centro de Usos Múltiples para montar un centro de desarrollo de boxeo@FundacionOV@CODESONoficial@oscarvaldez56 https://t.co/rDRoSuExYv — NoticiasdPoder (@NoticiasdPoder) March 5, 2021

A través del gobierno del estado de Sonora y su fundación, Valdez inició un programa para ayudar a los pugilistas amateurs a conseguir su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos y emprender una carrera en el profesionalismo.

Hoy inicia un nuevo sueño, trabajar por el boxeo amateur de #Sonora, motivar a los nuevos talentos para que busquen una medalla olímpica y no se vayan antes de profesionales. Gracias @ClaudiaPavlovic @Gabrieltapiam @CODESONoficial por confiar en mi @FundacionOV, compromiso total. pic.twitter.com/KImGeoPy3Z — Oscar Valdez Fierro (@oscarvaldez56) March 5, 2021

“Siempre hemos ayudado al boxeo amateur pero queríamos hacerlo de manera formal para que se hagan bien. Iniciamos en 2017, porque mi primer sueño era ir a Juegos Olímpicos. Yo veo que en México el problema mayor de todos los boxeadores es que debutan a temprana edad en el profesionalismo, a los 15 o 16 años ya esperan ir al profesionalismo porque quieren ayudar a sus familias, piensan que en el mundo profesional se empieza ganando mucho dinero y no es así”, declaró Óscar durante la presentación del proyecto.

Valdez mencionó que en el inicio, un pugilista puede cobrar hasta 2 mil pesos por una pelea, por lo que señaló la importancia de brincar al profesionalismo en un momento adecuado, situación que busca fomentar con su fundación.

Quiero impulsar el boxeo de la #OlaRoja, de donde salí y fui dos veces olímpico, que mis triunfos como amateur y profesional, como campeón mundial @WBCBoxing 🥊 motiven a los nuevos talentos y poner en alto a #Sonora y 🇲🇽. Gracias @ClaudiaPavlovic @Gabrieltapiam @CODESONoficial pic.twitter.com/KwgqXil5nH — Oscar Valdez Fierro (@oscarvaldez56) March 5, 2021

“Vienes debutando por mil 500 pesos, 2 mil pesos por pelea y arriesgando mucho. Yo he estado en los dos lados de la moneda, cuando vas a Juegos Olímpicos se gana mucha experiencia y todas las puertas se te abren con todas las promotoras. Sé lo que es ser olímpico y profesional que empieza desde abajo a muy temprana edad. No me gustaría que los peleadores mexicanos sigan cometiendo ese error de brincar al profesionalismo a tan temprana edad y por eso hicimos esta fundación”, añadió.

Óscar Valdez fue en dos ocasiones a los Juegos Olímpicos y actualmente es poseedor del título mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

