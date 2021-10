Óscar Ruggeri revela que Hugo Sánchez se peinaba por una hora. Hugo Sánchez es conocido por su alta autoestima y ego, lo cual fue confirmado por un excompañero de Real Madrid. En un programa de televisión, Óscar Ruggeri reveló que el Pentapichichi tardaba una hora en peinarse previo a los partidos.

“Se peinaba, se la pasaba una hora en el espejo. Yo iba y le decía ¿te peinas tanto?, chino por chino se peinaba antes de salir [al campo]”, dijo el Cabezón durante la previa del partido del domingo entre River Plate y Boca Juniors.

Los exmadridistas Óscar Ruggeri y Hugo Sánchez posan junto al árbitro brasileño Márcio Rezende de Freitas, en la previa de la final de la Copa América de 1993 disputada en el Monumental de Guayaquil entre Argentina y México. pic.twitter.com/rFkAAvulK1 — Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) February 21, 2021

Asimismo, recordó que fue insultado por Sánchez Márquez durante uno de sus primeros días con los Merengues. Pese a esto, Ruggeri asegura que hasta este día mantiene conversación y buena relación con el mexicano.

“Eres campeón, vas a jugar allá a Europa, entras a los vestuarios y hay que estar ahí. Cuando te compran esos equipos grandes, hay que entrar y que estén todos sentados. Yo al del Real [Madrid] entré callado porque Hugo Sánchez no sé qué me gritó, Sudaca me dijo, me recibió así. Comenzamos así y ahora todavía nos seguimos hablando con el pichichi. Después hacía goles, un crack”, agregó el ex entrenador de América.

Copa América de 1993 | FINAL



Los capitanes Hugo Sánchez 🇲🇽 y Óscar Ruggeri 🇦🇷 saltando al terreno de juego, a instantes del duelo entre México y Argentina.



📸: Memorias Fútbol. pic.twitter.com/vQ1RZlxj19 — 𝙊𝙢𝙖𝙧 𝘽𝙎  (@OmarBS_) August 12, 2021

Óscar Ruggeri solo jugó una temporada con Real Madrid, en la que levantó el título de LaLiga. Además de los Blancos, el Cabezón militó con Boca Juniors, River Plate, Logroñés, Vélez Sarfield, Ancona, América, San Lorenzo y Lanús. Como entrenador dirigió a San Lorenzo, Real Oviedo, América, Independiente, Chivas, Tecos y San Lorenzo.

