Óscar Pérez lamenta no haber jugado un último torneo con Cruz Azul. Óscar Pérez finalmente decidió colgar los guantes y los botines y se despidió del futbol durante el Apertura 2019 con el equipo de sus amores, Cruz Azul. Pese a esto, el mítico portero señaló que no pudo cumplir uno de sus sueños: jugar un último torneo con esta escuadra.

Después de más de un cuarto de siglo como futbolista profesional llegó el momento del adiós para Oscar Pérez. El "Conejo" vivió los últimos instantes de su carrera y lo hizo con el equipo de sus amores: Cruz Azul.

“Quizá volver a jugar con Cruz Azul en un torneo oficial pero no podría reprochar nada porque me tocaron cosas extraordinarias, jugué 25 años, pude ser campeón que era mi objetivo antes de retirarme, lo logré, entonces la verdad es que me fui tranquilo, quizá siendo muy exigente el poder volver a jugar con Cruz Azul, pero estoy muy contento con todo lo que viví”, declaró Pérez.

Conejo Pérez lamentó no cumplir un sueño celeste antes de retirarse

Asimismo, el Conejo relató otra de sus grandes frustraciones en su carrera. El ex portero de la Selección Mexicana recordó que tuvo mucha tristeza al enterarse que no iba a formar parte del equipo de futbol que representó a México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Pérez señaló que su puesto fue entregado en favor de Jorge Campos.

“Tenía algo pendiente que no pude que fueron Olimpiadas, es lo único que me faltó. La de Atlanta iba a ir y el ‘Brody’ (Jorge Campos) llegó, ahí permitieron la regla de los tres mayores. Fue Jorge y Oswaldo (Sánchez). Fue triste porque faltaba una semana y supuestamente ya estaba que íbamos a ir Osvaldo y yo”, añadió.

¡Emocionante homenaje el que se rinde a Óscar "El Conejo" Pérez!

Pese a que no logró jugar una última temporada con Cruz Azul, Óscar Pérez recibió un homenaje por parte de este club el pasado 27 de julio de 2019 ante Toluca en la cancha del estadio Azteca. El Conejo fue presentado como titular de la Máquina y formó parte del protocolo de la LigaMx e incluso ‘cascareó’ previo al comienzo de ese partido.

