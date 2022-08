Óscar Fraustro a la final del Mayakoba Match Play.

Óscar fraustro se suma a la final del Mayakoba Match Play.

Tras triunfar en la última etapa clasificatoria.

El jugador veterano de Chihuahua se lleva el triunfo en el PGA Riviera Maya by Bahía Príncipe.

El golfista chihuahuense Óscar Fraustro fue el medallista en la tercera y última etapa preliminar del Mayakoba Match Play, que se disputó en el campo PGA Riviera Maya by Bahía Príncipe. Bajo condiciones de alta humedad y una temperatura ambiente de más de 30 grados celsius, Fraustro junto con cuatro otros profesionales mexicanos, aseguraron sus pases a la etapa final del Mayakoba Match Play donde disputarán un pase para participar en el World Wide Technology Championship at Mayakoba del PGA TOUR. La etapa de Riviera Maya contó con la participación de 27 jugadores, —21 fueron golfistas profesionales y seis más amateurs.

Con una vasta experiencia profesional en el PGA TOUR, Korn Ferry Tour, PGA TOUR Latinoamérica y la Gira de Golf Profesional Mexicana, Fraustro, firmó una tarjeta con 64 golpes (-8), producto de ocho birdies y diez pares. Fraustro ya ha participado en siete ediciones consecutivas del World Wide Technology Championship at Mayakoba, entre 2012 a 2018; su mejor resultado fue un top 10 en 2014, al empatar en el noveno sitio.

“Súper contento con mi gran ronda de hoy, en un campo que me encanta, he podido jugar muy bien aquí en el pasado y hoy súper satisfecho de lograr el objetivo que era calificar”, dijo Fraustro. “Quiero agradecer a todo el comité organizador del World Wide Technology Championship at Mayakoba por estas oportunidades y ahora a pensar en el Match Play”, agregó el jugador de 40 años.

Además de Fraustro, obtuvieron un lugar para formar parte del field de la final del Mayakoba Match Play, los jugadores Emilio González Ramírez (San Miguel de Allende, Guanajuato) y Andrés Brictson (Mérida, Yucatán), ambos con 73 golpes (+1), y tras un reñido desempate de seis hoyos entre cinco jugadores, clasificaron Armando Favela (Tijuana, Baja California) y José Narro (Tampico, Tamaulipas) con 75 golpes (+3).

Por su parte, Joe Mazzeo, director del World Wide Technology Championship at Mayakoba, reconoció el talento de los jugadores y el actual nivel de golf mexicano, en el que Mayakoba ha sido un pionero del desarrollo desde 2007, cuando se hizo historia al celebrar en Mayakoba el primer torneo del PGA TOUR en Latinoamérica.

En proceso los Juegos Estatales Populares 2022

Encabeza director del IVD reuniones con Asociaciones

“El nivel del golf mexicano pasa por un gran momento a nivel internacional y Mayakoba sigue impulsando su desarrollo y crecimiento”, dijo Mazzeo. “La increíble ronda de Oscar hoy en un campo sumamente difícil habla mucho sobre el nivel de talento que hay en el golf mexicano. Estamos muy honrados de contribuir con estas oportunidades para los profesionales mexicanos para competir en el PGA TOUR, la mejor plataforma y circuito del mundo. Estamos ya muy ansiosos de que llegue la gran final de esta iniciativa del Mayakoba Match Play y así entregar la invitación a nuestro torneo del PGA TOUR”, agregó el directivo.

El campo de PGA Riviera Maya by Bahía Príncipe es un complejo de 27 hoyos, diseñado por el arquitecto estadounidense Robert Trent Jones II, una de las seis obras de arte que ha hecho en México, en la que se fusionan en un entorno natural: la selva maya, los cenotes y la piedra caliza, que lo convierten en un desafío único para todo golfista. PGA Riviera Maya by Bahía Príncipe es otro de los hermosos campos de la zona que forman la increíble oferta de golf en la Riviera Maya y el Caribe Mexicano.

Los cinco mejores jugadores de las etapas celebradas el pasado 1 de agosto, en el Club Campestre Monterrey, Monterrey, Nuevo León, y el 8 de agosto, en el Club de Golf Los Encinos, Toluca, Estado de México, calificaron también a la final del Mayakoba Match Play, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 2022, en el campo de golf El Camaleón en Mayakoba, el cual es un torneo de eliminatorias bajo la modalidad de match play. El participante número 16 será el golfista mexicano disponible y mejor posicionado en el Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) hasta el día 26 de agosto 2022.

Óscar Fraustro a la final del Mayakoba Match Play.

El ganador recibirá una exención para competir en el World Wide Technology Championship at Mayakoba 2022, evento oficial del PGA TOUR, a realizarse del 31 de octubre al 6 de noviembre, en el campo de El Camaleón en Mayakoba.

