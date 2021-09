Óscar de la Hoya revela que fue víctima de violación a los 13 años. Óscar de la Hoya se encuentra a tan solo unos días de consumar su regreso a los cuadriláteros, pero antes se tomó el tiempo para hacer una dolorosa revelación sobre su pasado. El histórico pugilista mexicoamericano develó que fue víctima de abuso sexual a la edad 13 años.

Boxeo | Así relata Oscar de la Hoya la violación que sufrió a los 13 años: “Te ahogas en el alcohol…” ➡ El mítico boxeador que regresa al ring el 11 de septiembre reconoce que aún no lo ha superado.

https://t.co/wcXmoX50E2 — La Razón (@larazon_es) September 2, 2021

“Fui violado a los 13 años por una mujer, una mujer mayor. Básicamente a esa edad perdí mi virginidad por haber sido violado. Estaba en Hawái en algún torneo. Ello tenía más de 35 años”; dijo el ahora promotor en una extensa conversación con el diario Los Ángeles Times.

Oscar De La Hoya y una desgarradora confesión sobre la violación de la que fue víctima https://t.co/IZqkobiUwe — MSN México (@MSNMex) September 2, 2021

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 aseguró que este episodio lo persiguió por gran parte de su vida. Asimismo, dio a conocer que trató de ocultar su dolor a través del consumo de alcohol.

De la Hoya confiesa que sufrió violación a los 13 años https://t.co/OoABrSVKmp pic.twitter.com/LtHYsfq252 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 2, 2021

“Lo suprimí, reprimes todo y vives la vida del Golden Boy. Pero luego ves que eso sigue ahí todavía. Nunca lo pensé, nunca procesé cómo estaban mis sentimientos, reaccionando o procesando; hasta que un día sale y cómo lidias con todo eso. Tratas de olvidar, te ahogas en alcohol. Fue muy traumático”, añadió.

Óscar de la Hoya revela que fue víctima de violación a los 13 años; asegura que trató de ocultar su dolor con alcohol

Finalmente, aclaró que decidió regresar al ring a los 48 años de edad porque en la que había su pelea de despedida recibió una paliza por parte de Manny Pacquiao.

#Entérate



Una mujer de 35 años habría abusado sexualmente de él durante un torneo. https://t.co/yAl8kyDp72 — Quinto Poder 😷 (@quintopodermex) September 2, 2021

“Desde adentro me quema. No pude tener ese cierre con la paliza que me dio [Manny] Pacquiao. Cuando era el Golden Boy, lo estaba haciendo para ‘todos’. Mis hijos. Todos los fans. Nunca me detuve a pensar, hombre, ¿qué hay de mí? ¿Cómo quiero que sea esto?”, concluyó.

Por fin rompió el silencio



El histórico boxeador reveló que fue violado cuando era un niño https://t.co/kckGpalimX — Bolavip México (@BolavipMex) September 2, 2021

De la Hoya enfrentará el próximo 11 de septiembre al excampeón de la UFC, Vitor Belfort, en lo que será un combate de exhibición.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen