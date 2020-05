Óscar de la Hoya revela amenazas del narco previo a enfrentar a Chávez

Óscar de la Hoya revela amenazas del narco previo a su pelea con Chávez. En 1996, Óscar de la Hoya derrotó a Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, en apenas cuatro rounds y lo despojó del título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Esta histórica victoria no solo le ganó el despreció de los aficionados al pugilismo de México, sino que le pudo haber costado algo más caro.

Óscar de la Hoya reveló que el narco y el gobierno de México lo amenazaron para que se dejara perder ante Julio César Chávezhttps://t.co/OOCxkZYWwB pic.twitter.com/inEjH4JLHe — La Afición (@laaficion) May 14, 2020

En entrevista con Yahoo Deportes, el ahora promotor reveló que previó a su combate ante el ‘Gran Campeón’, recibió amenazar por parte del narco mexicano y lo advirtieron cara a cara de los costos que tendrían sobre su persona un posible triunfo sobre el sonorense.

"En esos momentos, yo estaba concentrado en la pelea, pero más en salvar la vida”, señaló @OscarDeLaHoya. 👇🥊https://t.co/Mi97RFReet — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 15, 2020

“Los cárteles fueron a mi campamento, ya que por Julio César Chávez, por su importancia, fueron a Big Beard (California) y me amenazaron, que si yo ganaba, quién sabe qué hubiera pasado, imagina la presión, simplemente era una locura”, expresó el Golden Boy.

Pese a las crudas advertencias, el californiano venció a Chávez, al provocarle una herida profunda en una de sus cejas en el mismo primer asalto. Dos años más tarde, de la Hoya volvió a medirse ante Julio César y de nueva cuenta lo venció, aunque, en esta ocasión, tuvo mayor dificultad para hacerlo.

Óscar de la Hoya y Julio César Chávez se enfrentaron en par de ocasiones, y en ambas el mexicoamericano salió victorioso, sin embargo, una de esas victorias le dejó un sabor agridulce…😰https://t.co/MbZKXQaXhT — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 15, 2020

Asimismo, Óscar de la Hoya aseguró que recibió una carta por parte del ex presidente de México, Ernesto Zedillo, en la que le solicitaba no portar la bandera mexicana en el calzoncillo que utilizó ante Chávez.

Fuertes declaraciones del Golden Boy 😱https://t.co/5fcAlxCKoT — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 14, 2020

“El gobierno de México me amenazó con que si yo usaba un parche con la bandera mexicana en mis calzoncillos, que yo estaba acostumbrado a subir con la bandera de México y de Estados Unidos, no me dejarían entrar nunca más. Incluso tengo la carta, firmada por el presidente (Ernesto) Zedillo”, concluyó.

