Óscar de la Hoya niega que JC Chávez cedió la estafeta al “Canelo”

El exboxeador Óscar de la Hoya, habló sobre el boxeo actual en México, donde aseguró que aún no ha nacido el boxeador mexicano que pueda seguir los pasos de Julio César Chávez, ni siquiera el “Canelo” Álvarez.

De la Hoya no pierde la oportunidad para lanzar contundentes críticas en contra de Saúl Álvarez, por lo que, soltó una gran carcajada cuando fue cuestionado sobre el aparente cambio de estafeta que se dio en el boxeo mexicano, cuando JC Chávez destacó al “Canelo”.

El californiano indicó que Julio César Chávez jamás tuvo la intención de sugerir que el Canelo Álvarez sea su relevo en el boxeo mexicano, asegurando que tiene una relación muy cercana con el Gran Campeón y conoce a la perfección lo que piensa.

“Yo conozco a Julio César Chávez. Sé que no quiso decir eso”, dijo Óscar de la Hoya, al tiempo que estalló con tremenda carcajada, y siguió: “conozco a Chávez, es mi compadre. No me lo creo. Conozco a Chávez. Y honestamente, sé que no quiso decir eso”, indicó el exboxeador.

Por su parte, aprovechó la entrevista para destacar que hasta el momento no ha nacido el mexicano que aspire a igualar lo que hizo César Chávez.

“Creo que en cuanto a pasar la antorcha, ese peleador mexicano no ha nacido todavía. Los de Chávez son unos zapatos muy grandes de llenar”, indicó.

Cabe señalar que, JC Chávez elogió en días pasado el trabajo que ha realizado el “Canelo”, donde en la función de despedida subió al ring a Saúl y le dedicó unas palabras, las cuales muchas personas interpretaron como un cambio generacional en este deporte en México.

