Óscar de la Hoya descarta pelear con Canelo Álvarez. Óscar de la Hoya reculó y retiró el extraño reto que lanzó hace algunas semanas a Saúl Álvarez. En una entrevista, el histórico boxeador mexicoamericano aseguró que fue una “estupidez” tratar de pelear con el Canelo y señaló que esto sería malo para el deporte, debido a que dividiría a los aficionados de Estados Unidos y México.

“Con Canelo no [voy a pelear], yo creo que esa estupidez que dije, porque fue una estupidez, yo no quisiera enfrentarme con otro mexicano como lo hice con [Julio César] Chávez. Eso duele, estás dividiendo patrias y culturas, eso no me gustó. No quiero vivir eso nuevamente”, dijo el expromotor de Canelo Álvarez.

Tras descartar por completo su enfrentamiento con Canelo, de la Hoya se centró en su regreso a los rings ante el exluchador de la UFC, Vitor Belfort, en una función de exhibición que se realizará el próximo 11 de septiembre.

“Me encantaría pelear con los mejores, siempre he estado orgulloso de pelear con lo mejor. Esta pelea sí va a estar fuerte, si me noquean ni modo, al menos será una pelea entretenida”, indicó sobre su enfrentamiento ante Belfort, que fue un campeón de la UFC.

Tras el rompimiento de Canelo con Óscar de la Hoya, el fundador de Golden Boy Promotions ha arremetido en diversas ocasiones contra el jalisciense, llegando a decir que el despegue de la carrera de Álvarez fue gracias a su trabajo como promotor e incluso lo llamó un “malagradecido” en una ocasión.

