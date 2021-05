Óscar de la Hoya contra el Canelo Álvarez.

El CEO de Golden Boy Promotions también abordó el tema de las ganancias que el peleador mexicano obtuvo ante Billy Joe Saunders.

Luego de las polémicas declaraciones de Saúl Álvarez en las que criticó a Óscar de la Hoya, afirmando que “él se preocupa en tomar y andar en otras cosas, él no es Golden Boy”, el exboxeador mexico-americano ha respondido los dichos del púgil tapatío.

“Obviamente yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me de nada de crédito te habla mucho sobre su carácter. No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo”, dijo el CEO de Golden Promotions a varios periodistas a la salida de un restaurante.

Finalmente, De la Hoya abordó un importante tema económico, al asegurar que el ofrecía una cifra muy superior de ganancias al ‘Canelo’. En comparación a lo que obtuvo por el combate ante Billy Joe Suanders.

“Hizo 15 millones en esta pelea y yo le estaba ofreciendo 45, imagínense nada más”, sentenció el llamado ‘Golden Boy’.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, equiparó la atmósfera que rodea al púgil mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez con la que causaban leyendas de los cuadriláteros como Julio César Chávez, Oscar de la Hoya y el filipino Manny Pacquiao.

El dirigente también afirmó que así como en el fútbol se reconoce entre los mejores del mundo a Pelé, Maradona y Messi; para él actualmente ‘el Canelo’, por lo hecho en el ring, está en la cima del boxeo.

