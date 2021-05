Óscar de la Hoya afirma que él impulsó la carrera del Canelo. Unas semanas después de que Saúl Álvarez reventó a Óscar de la Hoya, el Golden Boy respondió al boxeador mexicano. El otrora pugilista aseguró que impulsó la carrera del tapatío y lamentó que el Canelo no le dé crédito por haberlo formado en este deporte.

“Si habló mal de mí, la verdad está bien. Obviamente yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me dé nada de crédito te habla mucho sobre su carácter. No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo”, dijo de la Hoya.

Asimismo, el Golden Boy aseguró que Álvarez ganó 15 de millones con la pelea que sostuvo hace poco más de una semana con Billy Joe Saunders, mientras que él le hubiera conseguido casi 50 millones de dólares. “Hizo 15 millones en esta pelea y yo le estaba ofreciendo 45 (millones de dólares), imagínense nada más”, agregó el director de Golden Boy Promotions.

Después de que fuera criticado por Canelo Álvarez, Óscar de la Hoya utilizó Twitter para responder a su exrepresentado y declaró que siempre apoyará al boxeador mexicano. “Siempre te apoyaré a ti y a nuestro México, aunque hables tus mierdas”, escribió el Golden Boy en su cuenta hace unos días.

Saúl Álvarez demandó a Óscar de la Hoya y DAZN por incumplimiento de contrato el año pasado, después de que estas empresas no lograran conseguirle una pelea por gran parte del 2020. El Canelo rompió su vínculo con estas compañías y se convirtió en un boxeador libre para negociar sus propios combates.

