Oro de Ricardo Valencia y clasifica a Juegos Panamericanos.

El tapatío subió a lo más alto del podio en Cali-Valle 2021 en la prueba pistola de aire 10 metros varonil; con este resultado se mete a Santiago 2023 y le abre camino a México en la justa colombiana

El Himno Nacional Mexicano hizo vibrar el Club Deportivo Bernardo Tobar, luego de que Ricardo Alex Valencia Villanueva conquistó la medalla de oro en la prueba pistola de aire 10 metros varonil con una puntuación de 236.7, actividad con la que dio inicio el tiro deportivo en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

El tapatío de 17 años, conquistó este viernes la tercera presea áurea a la delegación tricolor, un logró que marcará su carrera deportiva. Después de años de trabajo y paciencia, así lo compartió en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) tras la reñida competencia.

“Me siento muy tranquilo, pero sí me dio mucha emoción porque me he estado preparando para este momento durante mucho tiempo; me controlé a través de la respiración y, básicamente, no pensar en nada”, comentó.

“Al final, sentí muchos nervios porque era algo nuevo para mí en un evento de tal magnitud, los primeros Juegos Panamericanos Junior son un desafío muy grande y fue una competencia que va a marcar mi historia como deportista”. Añadió el tirador, quien visiblemente emocionado, le dedicó la victoria a sus entrenadores y a su familia.

Ricardo Valencia, avanzó en segundo lugar a la final, compuesta por ocho exponentes, donde no soltó el liderato, dejando la plata y el bronce para el brasileño Caio Blasque (230.7) y el estadounidense Remington Smith (207.2), respectivamente, resultado que lo coloca de manera directa en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Estos momentos son muy gratificantes, significa que estoy haciendo bien las cosas; ahora vamos a Santiago 2023, eso era una motivación extra, pues es un paso más cerca para los Juegos Olímpicos París 2024”, finalizó.

