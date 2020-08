Orizabeño Paolo Medina firma con Panetolikos de Grecia.

Ex jugador del Real Madrid de España y Benfica de Portugal, salió de Monarcas Morelia en la Liga MX y regresó al viejo continente.

El defensa centra mexicano, nacido en Orizaba, Veracruz Paolo Medina, dejó la Liga BBVA MX para regresar a la aventura en el futbol europeo.

Ahora es en el futbol de Grecia el destino que tendrá el ex futbolista de Monarcas Morelia (ahora Mazatlán FC) y de Rayados de Monterrey. Tras culminar contrato con el equipo purépecha y no continuar con la nueva franquicia.

El Panetolikos es el conjunto que defenderá Paolo Medina la próxima temporada, un equipo que entró a los play offs por no descender y apenas se salvó.

La nueva temporada será igual de complicada para un equipo que no piensa en títulos, sino en la permanencia.

Paolo Medina tiene 21 años y pasó por varias categorías menores del equipo Real Madrid de Espala, donde fue un jugador destacado junto a Luca Zidane, hijo del técnico merengue. Ambos fueron jugadores estrellas de las juveniles merengue.

primer equipo, el mexicano llegó a Benfica, pero tuvo la mala fortuna de ser enviado al equipo B para jugar ahí.

Llegó a México hace dos años para jugar con la Sub-20 de los Rayados de Monterrey. De ahí se fue a Monarcas Morelia en 2019 y debutó en el máximo circuito.

Paolo jugó un par de encuentros con la camiseta moreliana y ya no continuó en la franquicia al no entrar en los planes de Francisco Palencia.

Finalmente esto dijo en su cuenta de twitter. ¡Nuevo capitulo! Listo para la superliga.

