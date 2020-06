Oribe Peralta revela detalles sobre su fichaje con Chivas. Hace casi un año, Oribe Peralta sorprendió al mundo del futbol al dejar a América y fichar con las Chivas. Tras sus primeros torneos con el Rebaño Sagrado, el ‘Cepillo’ confesó que nunca se imaginó que jugaría con Guadalajara y reveló que contó con el apoyo de su círculo más cercano al elegir continuar su carrera con los Rojiblancos.

“La verdad no me lo esperaba. Fue una decisión que vino restablecer todo lo que había a mi alrededor. He apreciado las cosas que ya tenía. Todos a mi alrededor me hicieron saber que si tomaba la decisión ellos iban a estar detrás de mí para respaldarme”, declaró Peralta en una conversación con TUDN.

Oribe confirmó que a su llegada a Chivas encontró un grupo de jugadores unidos. Asimismo, destacó que el club cuenta con muchos elementos jóvenes talentosos que tienen el “don” del liderazgo.

“He encontrado un grupo muy unido, los chavos son muy profesionales, siente buscan dar su máximo. Hay jóvenes que tienen ese don de liderazgo. Lo hacen a través del ejemplo, que es como realmente consiguen influenciar a las personas. Hay que ser coherente con lo que dices con lo que haces”, añadió el atacante.

Oribe Peralta llegó a Chivas en el Apertura 2019, sin embargo, su primer campeonato con los tapatíos fue decepcionante. El delantero coahuilense no logró conseguir un gol en el certamen y fue criticado por los aficionados del equipo. Para el Clausura 2020, el ‘Cepillo’ rompió una sequía de casi un año sin anotar en la Liga Mx al perforar las redes en la fecha 4 ante Atlético San Luis.

