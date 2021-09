Oribe Peralta no descarta retirarse tras el torneo. Oribe Peralta se encuentra en los últimos meses de su contrato con Chivas y comienza a pensar en su futuro inmediato. En conferencia de prensa, el Cepillo reveló que en el pasado tuvo una oferta para integrar la directiva de Guadalajara, sin embargo, no descartó buscar otra oportunidad si ese ofrecimiento ya no se encuentra sobre la mesa.

¡Oribe para rato! 🤩👏🏻@OribePeralta aseguró que no piensa en el retirohttps://t.co/f1EBwwXzVn — Esto en Línea (@estoenlinea) September 7, 2021

Asimismo, el delantero mencionó que no teme que su retiro se encuentre a la vuelta de la esquina, aunque señaló que aún se siente en condiciones para alargar su carrera.

NO DESCARTA RETIRO



"Físicamente estoy bien. Espero que haya la oportunidad de seguir, si no es aquí habrá alguna otra oportunidad y sino estoy listo para afrontar lo que se venga.A lo largo de mi carrera, he sido bendecido y no me podría quejar de nada": Oribe Peralta pic.twitter.com/GjT5kwqrES — León Iturbide (@Leon_Iturbide) September 7, 2021

“Creo que habrá tiempo para platicar, para hablar de qué es lo que se viene, también el decidir o tomar mi decisión sobre la situación, primero me siento muy bien, físicamente estoy muy bien, entonces espero que haya oportunidad de seguir, si no es aquí habrá otra oportunidad, y si no, estoy listo para afrontar lo que se venga”, declaró Peralta.

Sobre su falta de actividad con los Rojiblancos, el Cepillo aseguró que no necesitar estar en la cancha para aportarle al equipo. “Es eso, buscar la forma de ayudar desde donde estés, no necesitas, para mí, estar jugando para hacerlo, obviamente que un jugador quiere estar dentro de la cancha, pero si no estás tienes que buscar la forma en que el equipo salga beneficiado”, añadió.

Oribe Peralta no descarta salir de Chivas: A sus 37 años de edad, el retiro no es la primera opción que el delantero de Chivas tiene en la cabeza https://t.co/EuGN6RAq70 — FutbolyMexico (@FutbolyMexico) September 7, 2021

Oribe Peralta llegó en 2019 a Chivas, procedente de América, pero no ha estado a la altura de las expectativas. En 36 juegos con Guadalajara, el Cepillo acumula dos goles y tres asistencias en cinco torneos.

