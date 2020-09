Oribe descarta enojo por no jugar tras superar coronavirus.

Oribe Peralta, delantero de Chivas, dio su sentir tras superar el coronavirus y volver a la actividad con el Rebaño, además de confesar la etapa complicada que vivió.

“Tenemos que seguir disfrutando la vida, no sabemos cuándo se termina. Fue un tema complicado ya que, en mi caso, psicológica y emocionalmente, no quería contagiar a mis hijos y esposa, a pesar de que tuve muchos síntomas, lo que importaba era que mi familia estuviera bien, no se contagió ninguno y ahora estoy al 100 por ciento”.

El “Cepillo” refirió que su labor siempre será por la mejora del equipo, incluso si no le toca estar dentro del terreno de juego.

“Esa es una situación en la que estoy enfocado, yo trabajo para mejorar y ayudar a mis compañeros. Independientemente si estoy en la cancha o no, si Vucetich no me pone, sabrá por qué y no voy a irle a preguntar. Si me pone haré lo que está en mis manos para ayudar al equipo a tener un resultado positivo”.

Además, reconoció que poco a poco retomará su ritmo futbolístico tras su baja con el conjunto tapatío en el Torneo Guard1anes 2020 BBVA MX.

“Creo que el futbol es un juego de tiempos. Si no estás en el tiempo correcto no vas a llegar a muchas pelotas”.

“Me costó trabajo recuperarme de la lesión del tobillo y de hecho me sigue dando molestias. Pero pasa por ahí, por que no tienes minutos de partido, entras y no estás para ir midiendo los niveles del partido”.

“He trabajado para estar bien y al 100 por ciento y hay decisiones que no me corresponden, las dejo a las personas que les corresponden, en estar bien cuando se requiera y así fue ante San Luis (que jugué de titular), me sentí y lo terminé bien”.

