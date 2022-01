Orbelín Pineda dedica último mensaje a Cruz Azul.

El jugador mexicano agradeció lo vivido con el conjunto de La Noria y señaló que “no es un adiós, es un hasta luego”.

Orbelín Pineda, nuevo jugador del Celta de Vigo , dedicó unas emotivas palabras a Cruz Azul, su ahora exequipo y a manera de despedida.

Eso sí, Orbelín dejó en claro que su adiós del conjunto cementero solamente es momentáneo.

“Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón. Gracias por siempre apoyarme en las buenas y malas y eso no es un adiós sino un hasta pronto”.

Además, Pineda recordó lo gratificante que fue ganar el título de la Liga BBVA MX con el Cruz Azul.

“Hace tres años llegué con el sueño de ser campeón con Cruz Azul, di todo lo mejor de mí por la institución, su afición y gracias a Dios y a mis compañeros se logró el anhelado campeonato”.

Orbelín se suma a la lista de elementos mexicanos con actividad en LaLiga en España, lugar donde están compatriotas como Héctor Herrera, Diego Lainez, Andrés Guardado o Néstor Araujo en el proio Celta.

Mientras tanto, el argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet habló de su nuevo elemento, el mexicano Orbelín Pineda que este viernes fue anunciado y ya vivió su primer entrenamiento con el equipo .

Sin embargo, el estratega señaló que no ve pronto el debut del exjugador de Cruz Azul debido a la falta de actividad.“Lleva sin actividad 45 días y necesita una preparación especial, como una pretemporada. Ojalá podamos sumarlo lo antes posible”.

“Lo he visto y lo he saludado. Creo que ha sido una muy buena gestión de club, que ha contratado un jugador internacional que llega libre”, expresó en conferencia de prensa.

