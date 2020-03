OMS recomienda al COI esperar para determinar el futuro de Tokio 2020. De acuerdo a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó al Comité Olímpico Internacional esperar cuatro semanas para tomar una determinación en torno al futuro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y los cuales está es riego de realizarse debido a la pandemia provocada por el COVID-19.

LA SALUD DE LOS ATLETAS ESTÁ GARANTIZADA Carlos Padilla y el COM, a la espera de la decisión final sobre el #RetoTokyo2020https://t.co/ANSY5usMzs pic.twitter.com/yfQnyemK0G — MARCA Claro (@MarcaClaro) March 22, 2020

“Es un tiempo que el COI considera que dentro de este lapso el virus haya tenido un movimiento importante. No podemos hacer de lado, que de la mano está la OMS con el Comité Olímpico Internacional, es lo que ellos recomiendan y es el acuerdo que se tomó”, declaró Padilla en entrevista con ESPN.

La carta de Carlos Padilla, Presidente del Comité Olímpico Mexicano, luego de la postura del COI sobre aplazar #Tokio2020 "En México, desde el COM, sumaremos esfuerzos para hacer de la coordinación nuestra primera arma de batalla para mitigar los estragos de esta pandemia". pic.twitter.com/UcA2UKQ1YA — Josefa Gout (@JosefaGout) March 22, 2020

El titular del COM aseguró que no es viable que se cancele esta justa y expresó que se deben realizar. “No está en la agenda, es no es posible cancelar los Juegos Olímpicos. Tienen que llevarse a cabo”, agregó.

OMS recomienda al COI esperar para determinar el futuro de Tokio 2020, en cuatro semanas se tomará decisión

Por último, Carlos Padilla indicó que los deportistas mexicanos mantienen su preparación de cara a Tokio 2020 y continúan sus trabajos en acompañamiento de sus entrenadores, en sus respectivas ciudades de residencia, ante la imposibilidad de realizar sus campamentos en las instalaciones correspondientes.

El presidente del #COM insistió en la importancia de esperar para ver cómo avanzan los acontecimientoshttps://t.co/8l2TNPN3Br — Publimetro México (@PublimetroMX) March 23, 2020

“Ellos han seguido trabajando, junto con los deportistas. Hoy ya no en concentraciones en el CEDOM, CENAR, en México, sino cada uno en sus lugares de origen, en donde entrenan de forma individual, con la asesoría de sus entrenadores en forma remota”, finalizó.

¡QUE NO SE HABLE DE CANCELACIONES!#CentralFOX En charla EXCLUSIVA con @fersch_4, Carlos Padilla, presidente del COM (Comité Olímpico Mexicano), dejó en claro que en la agenda del COI no existe la posibilidad de cancelar los Juegos Olímpicos Tokio 2020👇https://t.co/jY4vsNutrr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 22, 2020

Este domingo, el COI comunicó que en un periodo de cuatro semanas definirá la viabilidad de llevar a cabo los Juegos Olímpicos en la fecha establecida (24 de julio-9 de agosto) o en un caso más drásticos posponerlos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.