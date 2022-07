Omar Jurado vuelve a la carga en NASCAR México.

El objetivo inmediato para el chihuahuense Omar Jurado en NASCAR México Series, llega este 17 de julio con la 5ta fecha de la temporada 2022 en su visita al Autódromo Miguel E. Abed, de Puebla, primer reto en circuito del presente año.

A pesar de tener una carrera complicada en Guadalajara con el auto #54 Carvel- Venados- Grupo Jurado- Gasolineras Grupo Jurado- Transportes Jurado- Tame Racing, el piloto Omar Jurado sigue colocado entre los 10 mejores del campeonato de autos stock más importante de Latinoamérica, ubicado en el sitio 9 con una suma de 144 unidades, buscando escalar posiciones con 8 fechas aún por disputarse.

La primera de esas 8 se dará este fin de semana, siendo la primera a disputarse en circuito, el cual combina parte del óvalo poblano con el trazado del infield, juntando un total de 2,590 metros para ser recorridos 75 veces o durante 100 minutos.

Además, previo a ello tendrá una dura jornada sabatina con par de prácticas y sesión clasificatoria en donde se deciden los puestos de arrancada.

Omar Jurado dijo que “en Guadalajara no se dieron las cosas como se esperaba, así que tengo esa espinita y me la quiero quitar en Puebla con un resultado importante que me permita seguir entre los mejores del campeonato”.

“Será el primer circuito del año, hasta ahora solo se habían disputado carreras en óvalo, así que deberemos trabajar fuerte para poner el auto a punto y poder hacer la carrera que estamos buscando”.

Omar Jurado a disputar la 5ta fecha de NASCAR México Series, este 17 de julio en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.

