Omar Jurado buscará revancha en visita a Nuevo León.

Las ganas de revancha llevan a Omar Jurado a disputar la séptima fecha de NASCAR México Series, siendo este 28 de agosto la cita regiomontana a desarrollarse en el Autódromo Monterrey.

El piloto Omar Jurado, tuvo una muy dura sexta fecha de NASCAR México Series, terminando fuera en las primeras vueltas con el auto #54 Carvel- Venados- Grupo Jurado- Gasolineras Grupo Jurado- Transportes Jurado- Tame Racing, tras un contacto múltiple en el que se vio inmerso, lo cual le hizo perder sitios en el campeonato, ubicándose ahora en el lugar 13 con 147 pts.

Por ello, el chihuahuense ve ahora una oportunidad de revancha en la séptima carrera del año, misma que marca el comienzo de la segunda y última parte del calendario 2022, siendo el trazado regiomontano de media milla conocido como el “Frijol”, el obstáculo a sortear.

Serán dos prácticas y sesión de calificación, las que conforman la agenda sabatina, mientras el domingo 28 en punto de las 14 horas cuando arranque la carrera a 120 vueltas o 100 minutos de duración, esperando una gran asistencia por parte de la afición neoleonesa.

Omar Jurado Auto #54: “Lo sucedido en San Luis me dejó una espinita clavada, por eso me he preparado demasiado, trabajado en cada aspecto para llegar muy fuerte a esta carrera y poder iniciar con el pie derecho la segunda parte del campeonato”.

“No será fácil, de eso somos conscientes, será un reto importante para todos. Pero eso es aún más motivante, enfrentar cosas nuevas, eso te hace crecer como piloto y el objetivo es aprovecharlo al máximo para poder salir con un buen resultado”.

Omar Jurado está listo para la 7ma fecha de NASCAR México Series, este 28 de agosto con la visita del campeonato de autos stock más importante de Latinoamérica al Autódromo Monterrey.

