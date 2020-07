Omar Govea busca regresar a la Selección Mexicana. Omar Govea reconoció que dejó la comodidad de México para crecer como jugador en el balompié europeo. A cuatro años de esa decisión, el canterano de América reveló que desea llegar a la Selección Mexicana y aseguró que cuenta con los méritos necesarios para ser llamado por Gerardo Martino.

Omar Govea sobre un posible llamado al Tri: 'Lo voy a seguir buscando' – Diario Deportivo Record https://t.co/KFhyh7nO6H pic.twitter.com/PaUUAhP7Vo — Aficionados México (@AficionadosMEX) July 10, 2020

“Sí es algo que he estado buscando, es la razón por la que vine, pensaba y sigo con la idea de que estar acá te da un poco más de radar, he tenido buenas temporadas y buenas estadísticas y no se ha dado, pero lo voy a seguir intentado”, declaró el futbolista del club Zulte Waregem, conjunto de la primera división de Bélgica.

TRI 🇲🇽 Omar Govea sigue esperando una oportunidad verdadera con @miseleccionmx . Mientras tanto, se alista para su cuarta temporada en la Liga Belga. @record_mexico pic.twitter.com/XajRoKR2h1 — Armando melgar (@armin91melgar) July 10, 2020

El mediocampista detalló que hasta el momento no ha sido contactado por la Selección Mexicana y mencionó que espera estar bajo el radar de los directivos. Govea descartó que las pocas oportunidades que ha recibido con el Tri lo molesten y reafirmó que trabaja con la finalidad de vestir la playera de su país.

Omar Govea busca regresar a la Selección Mexicana; asegura que no ha sido buscado por Gerardo Martino

“No he tenido contacto con nadie de Selección desde el proceso anterior, pero yo espero que sí me estén den un seguimiento, he empujado en la cancha para recibir un llamado, pero no llega, no quiero pensar que no estén volteando a ver. Al final si es algo difícil de entender, pero no estoy presionado, ni enojado, trabajo para mí, mi club y obviamente para la Selección”, agregó.

Me sorprende que no se hable mucho de Omar Govea después de otro buen año en Jupiler League. Siete goles producidos (5+2) jugando como contención o interior en el Zulte, Jugador del Mes en diciembre, 24 años. pic.twitter.com/LBFQVAeICE — Robert Testas (@R_Testas) July 2, 2020

Omar Govea fue convocado por Juan Carlos Osorio a la Selección Mexicana durante una la fecha FIFA de noviembre de 2017; e hizo su debut con el Tri ante Polonia.

