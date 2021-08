Omar Chávez, hijo de la leyenda, Julio César Chávez, rompió el silencio y habló sobre la verdadera causa por la cual no se habla con su papá.

Y es que hace días, la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, reveló que sus hijos no le hablaban.

Chávez padre dijo que a sus hijos no le gustó que haya subido a Saúl “Canelo” Álvarez en su última pelea.

Sin embargo, Omar Chávez reveló que esto no es cierto.

El hijo de Chávez aseguró que fueron razones de dinero y negocio lo que provocaron su molestia y no su relación con “El Canelo”.

Incluso Omar Chávez se dio tiempo de elogiar al Canelo, y reconoció su trayectoria por lo que descartó que fuera la verdadera causa.

Dio a entender que su molestia es porque no recibió la parte que le tocaba en su última exhibición.

“Lo que me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box”.

“Sé que dirán que me ganaron que no sé qué, pero yo hice un trato de prepararme para una pelea en la cual yo trabajé. Es cierto que no se logró el resultado, hubo por ahí un corte que me dificultó la pelea, pero independientemente de eso, el contrato era subir al ring por una paga, y no se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy pequeña parte de lo acordado, cuando yo cumplí con mi parte”.

