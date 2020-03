Olympic Center Taekwondo aporta a la fase nacional.

Javier Tello / El Dictamen.

La taekwondoína Bárbara Regina Méndez de la Sancha perteneciente al Olympic Center Boca del Río obtuvo su pase a los Juegos Nacionales de CONADE a celebrarse tentativamente en Nuevo León en mayo próximo.

Ella obtuvo su pase al participar en el Regional de la especialidad realizado el fin de semana en Veracruz.

Su entrenador Rafael Ortiz Villalvazo comentó que su alumna pertenece a la categoría Cadete menos de 35 kilogranos y para obtener su lugar se enfrentó a un competidor de la delegación de UNAM a quien por la preparación y confianza con la que llegó al evento logró vencer.

Habló del entrenamiento de la jovencita de 13 años quien ha estado preparándose fuertemente durante el año interviniendo en competencias como el Open de Puerto Vallarta. En fechas recientes en dónde obtuvo el tercer lugar a nivel internacional y el primero a nivel nacional en su categoría.

Acerca de este logro obtenido Bárbara Regina comentó “me siento muy muy feliz porque todo lo que he entrenado ha dado resultados, ha dado resultados. También en competencias anteriores que he ganado, es como digamos el segundo nacional al que paso y me siento muy feliz y orgullosa”.

Agregó que inició a practicar taekwondo cuando tenía 6 años pero hacía formas y fue hasta los 10 que inicio en la modalidad de combate.

Dijo que sabe que no van a descansar mucho pues tienen que aprovechar el poco tiempo antes del nacional. Además de entrenar con la selección, y reconoció que Nuevo León es un estado muy fuerte que tiene dijo, muy buenos competidores.

Finalmente reconoció que la competencia va a estar muy fuerte pero dijo sentirse lista para trabajar muy duro, competir y ganar la medalla.

