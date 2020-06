Olivier Giroud permanecerá en Chelsea gracias al COVID-19. Olivier Giroud reveló que aprovechó el parón de la Premier League, ocasionado por la pandemia de covid-19, para ganar la confianza de Frank Lampard y de la directiva de Chelsea, por lo que anunció que continuará con los Blues para la próxima temporada. El delantero francés culminaba su contrato con el club londinense en junio, sin embargo, la contingencia sanitaria lo benefició con una extensión de un año.

“Aproveché mis oportunidades y devolví la confianza al entrenador. Por eso el club me ofreció la oportunidad de seguir y yo acepté. Me gusta estar aquí y quiero seguir ganando títulos”, declaró Giroud en entrevista con el portal de Chelsea.

"El club me ofreció la oportunidad de seguir y yo acepté. Me gusta estar aquí y quiero seguir ganando títulos. Además, con toda la situación del coronavirus, no me sentía muy cómodo con la idea de salir al extranjero y sacar a mi familia de su ambiente" – Olivier Giroud pic.twitter.com/rY2uFOL1Qy

