Oficialmente Wimbledon 2020 cancelado por coronavirus.

Hace unos días, el órgano rector de la Meca del tenis ALTEC había emitido un aviso que indicaba que una reunión de emergencia decidiría la ocurrencia de Wimbledon 2020.

Lamentamos que la AELTC haya decidido hoy que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. El 134º Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

El pasado lunes ” Wimbledon 2020 anunciará la cancelación”, en una entrevista en la red de Sky Sports de Alemania el domingo, el administrador de tenis alemán Dirk Hordorff reveló la cancelación de la edición 2020 de Wimbledon.

Además, los eventos en la cancha de césped antes de Wimbledon también serán cancelados. Sin embargo, según ATP y WTA, la gira se suspendió hasta el 7 de junio de 2020.

Pero teniendo en cuenta las situaciones e informes actuales, la suspensión de la gira se extenderá.

“Los torneos de hierba ya han decidido no jugar. Están esperando el anuncio de Wimbledon el miércoles. Estos no son rumores: anunciarán la cancelación ”, dijo Hordorff.

El mayor de la cancha de tierra batida Roland Garros se puede jugar durante los meses de septiembre y octubre, pero no es factible llevar a cabo el mayor de la cancha de hierba.

Durante esos meses en el hemisferio norte, hace frío y, finalmente, el césped se vuelve húmedo y resbaladizo. Y el tenis profesional en tales condiciones no se puede realizar. “Probablemente sea la única decisión posible.

Posiblemente podamos jugar Roland-Garros en septiembre u octubre, pero no Wimbledon, debido a la hierba que estaría demasiado húmeda ” , agregaba el lunes pasado.

Anteriormente, el Abierto de Francia 2020 anunció sus nuevas fechas, es decir, del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2020.

Pero la carrera francesa tendrá lugar solo siete días después de la conclusión del Abierto de EE. UU. 2020 y sus fechas se superponen con la Copa Laver 2020.

Esta vez, los tenistas enfrentarán un desafío al hacer esa transición rápida de canchas difíciles a canchas de tierra batida.

En el Reino Unido, hay más de 17,000 casos confirmados hasta el domingo.

Toda la nación permanecerá en un bloqueo total hasta junio de 2020. Y ha habido informes que declararon la extensión del bloqueo de la nación isleña.

Este miércoles fue cancelado de manera oficial.

