OFICIAL: Posponen el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Este 24 de julio se anunció de forma oficial que el Gran Premio de México se pospone de forma oficial debido al brote de coronavirus en el continente americano.

No sólo México está afectado, sino también las carreras que se habían programado para competir en Austin, Texas en Estados Unidos y en Interlagos, Sao Paulo en Brasil, lo que deja al continente americano sin Fórmula 1 en 2020.

The ongoing COVID-19 pandemic means that unfortunately it will not be possible to race in Brazil, USA, Mexico and Canada this year.

We look forward to returning next season to the Americas to put on a show for our passionate fans in the region

