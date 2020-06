OFICIAL: NBA aprueba retomar temporada en Orlando.

La junta de gobernadores de la competencia votó por aprobar el regreso de la temporada 2019-20 en Orlando, Florida

La junta de gobernadores de la NBA votó por aprobar el formato de 22 equipos de la liga para retomar la temporada 2019-20 en Orlando, Florida.

Según el plan del comisionado Adam Silver, 13 equipos de la Conferencia Oeste y nueve equipos de la Conferencia Este jugarían ocho juegos de temporada regular. Un posible torneo de play-in para determinar la octava siembra de los playoffs, dijeron fuentes anteriormente.

El plan fue aprobado por una votación de 29-1 y fijaron el draft para el 15 de octubre, y que el sorteo se realizará el 25 de agosto.

El comisionado Adam Silver y el Comité Asesor de Finanzas había compartido los detalles generales del plan con los equipos para jugar en The Disney World Resort.

Los 16 mejores equipos de las Conferencias del Este y del Oeste. Se unirán a los equipos actualmente hasta seis juegos del octavo lugar en las dos conferencias. New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix y Washington, dijeron las fuentes.

El torneo de play-in incluirá los equipos Nos. 8 y 9, si la novena siembra finaliza el calendario de la temporada regular a cuatro o menos juegos de diferencia del octavo.

The NBA Board of Governors today approved a competitive format to restart the 2019-20 season with 22 teams returning to play and a tentative start date of Friday, July 31.

Full release: https://t.co/NYm89lLkX2

— NBA (@NBA) June 4, 2020