Oficial: Monarcas Morelia anuncia su mudanza a Mazatlán. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Tras días de rumores, Monarcas Morelia hizo oficial su mudanza a Mazatlán, Sinaloa.

Por medio de un comunicado emitido en sus redes sociales, el conjunto purépecha dio a conocer que ya iniciaron el trámite para cambiar de sede.

“El Club Atlético Morelia dio a conocer el inicio de los trámites ante la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX para cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por primera vez en la historia, el futbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos importantes en Latinoamérica, con un proyecto innovador que buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses”, reza el inicio del comunicado.

En el comunicado se enaltece las virtudes con las cuales contará el nuevo equipo de la Liga MX.

“Desde ahora, el futbol, como todo deporte, será parte de la construcción de la nueva visión social y económica que Mazatlán y Sinaloa están viviendo. La innovación y modernidad, combinadas con el espíritu cálido e irreverente de los Mazatlecos, permitirán desarrollar un proyecto de largo plazo, con el cual se promoverán los valores deportivos y la esencia de una ciudad con enorme potencial para hacer historia en el Futbol Mexicano”, abunda la directiva en el texto.

En la publicación destacan la calidad de los jugadores mazatlecos y auguran un gran futuro para el nuevo equipo.

“Sinaloa es un estado con talento nato para el futbol: 24 jugadores oriundos de la entidad militan en los 18 clubes de la Liga MX. Contar con un equipo de Primera División potenciará aún más la posibilidad de los Sinaloense que han soñado con llegar al máximo circuito. De igual manera, contar con un estadio de primer nivel impulsará la experiencia que los Mazatlecos disfrutará cada 15 días y mostrar la hospitalidad y ambiente que tiene el Puerto para visitantes de México y el extranjero. Mazatlán, conocida como ‘La perla del Pacífico’, lo tiene todo para hacer crecer el futbol: gente de primera, afición apasionada, empresarios comprometidos, medios de comunicación y autoridades responsables. Juntos harán de este proyecto un éxito para todos, empezando por el futbol. A partir de la próxima temporada, Mazatlán será nuestra casa; vamos con la ilusión y el compromiso de hacer crecer el futbol y arraigar al equipo en la comunidad”, cierra el comunicado.

