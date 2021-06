OFICIAL: Gignac y Thauvin a Juegos Olímpicos de Tokyo.

La dupla de europeos en los Tigres de Liga BBVA MX buscará la gloria olímpica.

Sylvain Ripoll, DT de la Selección de Francia, incluye en su convocatoria de 18 jugadores a André-Pierre Gignac y Florian Thauvin para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Ambos elementos miltan con los Tigres de la UANL en la Liga BBVA MX y serán rivales de la Selección Mexicana comandada por Jimmy Lozano para el juego programado para el 22 de julio en Tokyo.

Los otros dos enfrentamientos de los galos serán ante Sudáfrica el 25. Y el 28 cierran la participación en la etapa de grupos ante los anfitriones nipones.

Mientras tanto, cabe recaltar que Kylian Mbappé, delantero del PSG, se encuentra disputando la Eurocopa 2020 con la selección mayor de los galos y no forma parte de la convocatoria.

El caso del joven talentoso no es el único, pues diversos clubes europeos no le otorgaron el permiso de asistir a la competencia olímpica debido a que no se trata de un torneo avalado por la FIFA.

Les 1️⃣8️⃣ joueurs (et un réserviste) retenus par Sylvain Ripoll pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021 🇫🇷



Sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF pic.twitter.com/avUnPANUSm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2021

André-Pierre Gignac tendrá la oportunidad de jugar ante la Selección Mexicana, a la cual enfrentó en el Mundial de 2010. El próximo 22 de julio en la primera jornada del campeonato de futbol. Mismo que arrancará antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Finalmente el delantero de 35 años se convirtió en uno de tres refuerzos mayores de 23 años a lo que tienen acceso las selecciones que participarán en el torneo de futbol olímpico.

