Oficial: Checo Pérez da positivo por COVID-19 y se pierde Silverstone. Se pierde Silverstone. Luego de un primer veredicto irregular, la Fórmula 1 y la FIA anunciaron que Sergio Pérez dio positivo en la prueba de COVID-19; debido a esto el mexicano no podrá participar en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta parada de la temporada.

Tanto la F1 como Racing Point confirmaron que Checo Pérez no participará en ninguna sesión este fin de semana en el mítico trazado de Silverstone. El mexicano se encuentra en cuarentena en su hotel y está ‘físicamente bien y con buen ánimo”.

More on the news that Sergio Perez will not contest this weekend's #BritishGP after a positive Coronavirus test 👇

