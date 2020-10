Odell Beckham Jr. se perderá el resto de la temporada de la NFL. Los Browns de Cleveland recibieron un duro golpe a sus aspiraciones de llegar a la postemporada tras conocer la magnitud de la lesión de Odell Beckham Jr. El equipo anunció que el receptor sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el partido del domingo ante los Bengalíes de Cincinnati.

La lesión de OBJ se dio en la segunda jugada del encuentro. Beckham Jr. perseguía a un defensor de los Bengalíes, después de que Baker Mayfield lanzara una intercepción. El estelar wide receiver chocó con Darius Phillips y con su compañero Andy Janovich, después de realizar un giro extraño.

Odell fue atendido de inmediato por los médicos del equipo y salió del emparrillado. OBJ se perdió el resto del juego y tras su partida comenzaron los rumores en torno a la gravedad de su lastimadura. Cleveland informó en el comunicado de prensa que Beckham se perderá el resto de la temporada, a la cual le quedan nueve juegos de campaña regular.

El polémico pero talentoso jugador se despidió de la temporada con 23 recepciones, 319 yardas y tres anotaciones. Asimismo, corrió en tres ocasiones, sumó 72 yardas por tierra y otro touchdown. En 2019, Beckham Jr. sufrió lesiones en la cadera e ingle, sin embargo, terminó con más de mil yardas y cuatro anotaciones.

Odell Beckham Jr. says he suffered a torn ACL against the Bengals and is out for the season, per @JosinaAnderson pic.twitter.com/RE9q9RnkVu

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2020